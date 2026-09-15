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Ông Nguyễn Hồng Hải làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, điều hành công tác chung của UBND tỉnh khi Chủ tịch UBND tỉnh đi vắng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười vừa ban hành quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo quyết định, ông Nguyễn Hồng Hải được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, điều hành công tác chung của UBND tỉnh khi Chủ tịch đi vắng.

Ông Hải giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo Thanh tra tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách.

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Chân dung ông Nguyễn Hồng Hải.

Ông Nguyễn Hồng Hải được giao thay mặt Chủ tịch trực tiếp theo dõi chung việc triển khai các giải pháp bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng "2 con số" năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; giúp Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác thanh tra; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo chung trên địa bàn tỉnh.

Về lĩnh vực công nghiệp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng được phân công theo dõi các vấn đề về hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản như bô xít, alumin, nhôm, titan; công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp môi trường, các ngành công nghiệp chế biến khác, tiểu thủ công nghiệp, hoạt động khuyến công, điện, giá điện, năng lượng mới và năng lượng tái tạo.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng theo dõi, chỉ đạo quản lý tài nguyên khoáng sản, địa chất, vật liệu xây dựng; quản lý khu kinh tế, khu kinh tế biển, khu và cụm công nghiệp, quy hoạch tỉnh; các dự án PPP và những công trình, dự án trọng điểm được Chủ tịch UBND tỉnh phân công.

Theo dõi loạt dự án giao thông, đô thị lớn

Trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, ông Nguyễn Hồng Hải được giao theo dõi, chỉ đạo nhiều công trình lớn, trọng điểm của tỉnh.

Trong đó có dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc giai đoạn 1; dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương; dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng) và Khu đô thị sân bay Phan Thiết.

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Ông Nguyễn Hồng Hải kiểm tra, đôn đốc các dự án giao thông trọng điểm của khu vực Bình Thuận cũ.

Các dự án khác gồm đường sắt tốc độ cao qua địa bàn tỉnh, đường ven biển, các khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến - Mũi Né, Khu du lịch Đồi Cát Bay; Tổ hợp khu đô thị, thương mại dịch vụ, vui chơi giải trí, du lịch sinh thái và tâm linh Tà Cú - Bưng Thị - Sông Phan; Khu kinh tế đặc biệt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng cũng được giao theo dõi các dự án PPP, Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, Sơn Mỹ 2 và Kho cảng LNG Sơn Mỹ.

Về địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải được phân công theo dõi, chỉ đạo 6 phường và 16 xã.

Ông Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1973) là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng. Trước khi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031, ông từng là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (cũ), nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hồng Hải từng là Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bí thư Thành ủy Phan Thiết.

Ông tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cầu - đường bộ, là Thạc sĩ khoa học kỹ thuật chuyên ngành Cầu - đường bộ; trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Thái Lâm
#ông Nguyễn Hồng Hải #Phó Chủ tịch Thường trực UBND Lâm Đồng #điều động cán bộ

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