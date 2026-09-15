Cá 'khủng' cập cảng Đắk Lắk, hàng chục người cùng khiêng lên bờ

TPO - Một con cá cờ nặng hơn 3 tạ vừa cập cảng ở Đắk Lắk khiến nhiều người chú ý. Do con cá quá lớn, hàng chục người phải cùng nhau khiêng.

Ngày 15/9, đại diện Vựa cá Út Thành (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa mua một con cá cờ khơi do tàu cá đánh bắt ngoài khơi đưa vào Cảng cá Phú Lạc.

Con cá có trọng lượng hơn 4 tạ. Với kích thước lớn, việc đưa cá lên bờ phải huy động hàng chục người cùng khiêng.

Con cá cờ nặng hơn 4 tạ được đưa vào Cảng cá Phú Lạc, phường Hòa Hiệp. Ảnh: Van Ngố

Anh Đặng Phú Hiếu, người dân sống gần Cảng cá Phú Lạc cho biết, cá cờ có trọng lượng lớn như vậy rất hiếm. Thông thường, ngư dân đánh bắt được những con cá cờ nặng dưới 1 tạ; những con đạt khoảng 2 tạ đã được xem là rất lớn.

"Con cá này rất to, bình thường cá cờ khoảng 1 tạ trở lại, con nào được 2 tạ đã là lớn lắm rồi. Cá trên 4 tạ thì rất hiếm", anh Hiếu nói.

Theo anh Hiếu, cá cờ khơi có giá trị khá cao. Đây là loại cá được các tàu khai thác ngoài khơi đưa về trong quá trình đánh bắt. Những con có kích thước lớn thường được thị trường quan tâm.