Ukraine tập kích nhà máy lọc dầu, cơ sở sản xuất máy bay không người lái của Nga

TPO - Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine xác nhận một cuộc tấn công nhắm vào nhà máy lọc dầu Syzran và cơ sở Atlant Aero tại Nga.

Hiện trường một vụ tấn công của lực lượng Ukraine. (Ảnh: Pravda)

Trong đêm ngày 14, rạng sáng 15/9, các đơn vị thuộc lực lượng Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Syzran tại tỉnh Samara (Nga) và cơ sở Atlant Aero tại thành phố Taganrog, thuộc tỉnh Rostov.

Các vụ cháy đã được ghi nhận tại khuôn viên nhà máy lọc dầu Syzran. Theo phía Ukraine, phân xưởng chưng cất dầu thô sơ cấp AVT-6 và khu vực bồn chứa dầu đã bị nhắm trúng.

Lực lượng Đặc nhiệm (SOF) cho biết, đây là một chiến dịch đặc biệt do các đơn vị Tấn công Tầm xa của họ thực hiện, với sự phối hợp của Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF) và Cơ quan An ninh Ukraine (SSU).

Nhà máy Lọc dầu Syzran là một phần của Công ty Dầu khí Rosneft. Công suất chế biến của nhà máy đạt khoảng 8,9 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Nhà máy sản xuất xăng, dầu diesel, nhiên liệu hàng không cùng các sản phẩm dầu khí khác, đồng thời tham gia cung ứng cho nhu cầu của lực lượng vũ trang Nga.

Trong khi đó, các vụ nổ và hỏa hoạn đã được ghi nhận tại cơ sở của công ty Atlant Aero.

Atlant Aero chuyên sản xuất máy bay không người lái (UAV) và các linh kiện đi kèm. Cụ thể, cơ sở này chế tạo các loại UAV trinh sát - tấn công Molniya cũng như linh kiện cho UAV Orion.

Vụ tấn công diễn ra cùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã đạt được lệnh ngừng bắn nhằm vào các cơ sở năng lượng của đối phương.

Tuy nhiên, Nga và Ukraine chưa xác nhận thông tin về lệnh ngừng bắn.