Báo cáo lần đầu hé lộ thiệt hại nặng nề của Mỹ trong chiến dịch ở Iran

TPO - Một cơ quan giám sát của Chính phủ Mỹ đã công bố báo cáo đầu tiên về tác động của cuộc xung đột với Iran. Báo cáo này thừa nhận tình trạng thiếu hụt các loại vũ khí hiện đại của quân đội, đồng thời lần đầu tiên công khai thông tin về những thiệt hại đối với máy bay, căn cứ và các cơ sở ngoại giao của Mỹ tại Trung Đông.

Nhân viên Đại sứ quán Mỹ kiểm tra thiệt hại do một vụ đánh bom gây ra tại Baghdad (Iraq) ngày 14/3. (Ảnh: AP)

Mặc dù phần lớn thông tin đã được công bố trong sáu tháng qua, nhưng báo cáo mới nhất của Tổng thanh tra Lầu Năm Góc vẫn cung cấp bản tổng kết chính thức đầy đủ nhất từ ​​trước đến nay về những tổn thất của cuộc xung đột, bao gồm sinh mạng quân nhân Mỹ, số tiền mà nước Mỹ đã phải chi trả và thiệt hại về cơ sở vật chất. Báo cáo này tổng hợp thông tin từ các cơ quan giám sát thuộc Bộ Chiến tranh, Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID).

Báo cáo ghi nhận cuộc xung đột giữa Mỹ với Iran đã "dẫn đến tình trạng thiếu hụt kho dự trữ chiến lược và bộc lộ những nút thắt cổ chai trong hệ thống công nghiệp quốc phòng về khả năng tái cung ứng đạn dược", đặc biệt là với các loại vũ khí tiên tiến.

Trước đó, các chuyên gia nhận định rằng, các nhà thầu quân sự sẽ cần khoảng ba năm để bổ sung kho tên lửa tiên tiến và tên lửa đánh chặn về mức dự trữ như trước chiến tranh.

Lầu Năm Góc đã nhiều lần bác bỏ các thông tin về tình trạng thiếu hụt đạn dược, khẳng định quân đội Mỹ sở hữu đầy đủ vũ khí cần thiết để tham gia bất kỳ cuộc xung đột nào. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 14/9, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đang "sản xuất nhiều loại vũ khí tối tân và ưu việt hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử”.

Iran phá hủy hàng trăm tòa nhà tại các căn cứ của Mỹ

Báo cáo của cơ quan giám sát, bao gồm giai đoạn từ ngày 1/4 đến ngày 30/6, cũng ghi nhận các cuộc tấn công của Iran đã gây hư hại và phá hủy hàng trăm tòa nhà cùng nhiều công trình khác tại những căn cứ của Mỹ ở Kuwait, Bahrain, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Ả-rập Xê-út, Iraq, Oman và Jordan.

Căn cứ hải quân của Mỹ tại Bahrain - một trung tâm hậu cần hải quân trong khu vực - đã trở thành mục tiêu tấn công của máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo từ Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã buộc phải chuyển hướng các tuyến tiếp tế sang những trung tâm thay thế nằm cách xa hơn nhiều, bao gồm Diego Garcia - căn cứ chung của Mỹ và Anh trên một hòn đảo ở Ấn Độ Dương. Theo báo cáo, việc hỗ trợ các hoạt động tại Trung Đông đòi hỏi "chu kỳ hậu cần kéo dài từ 14 đến 18 ngày".

Một chiếc MH-60R Sea Hawk vận chuyển hàng tiếp tế cho tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mason trên Biển Ả-rập. (Ảnh: CENTCOM)

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Epoch Times vào tuần trước, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao thừa nhận “Iran đã tàn phá dữ dội căn cứ tại Bahrain" và cho biết ông đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để xem xét liệu hải quân có cần sửa chữa căn cứ này nhằm duy trì lực lượng tại khu vực hay không.

Hàng chục máy bay và máy bay không người lái (UAV) của Mỹ cũng đã bị phá hủy hoặc hư hại bởi Iran, bao gồm việc mất tới 30 chiếc MQ-9 Reaper - loại UAV có giá khoảng 30 triệu USD mỗi chiếc. Bảy máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 đã bị hư hại hoặc phá hủy, trong đó có năm chiếc trúng đạn của Iran khi đang đậu trên mặt đất tại Ả-rập Xê-út.

Một chiếc KC-135 khác đã rơi tại Iraq, khiến sáu quân nhân thiệt mạng. Những trường hợp tử vong này, cùng với sự ra đi của phi công lái trực thăng rơi xuống Biển Ả-rập, được xếp vào nhóm “thiệt hại trong các sự cố không liên quan đến giao tranh trực tiếp”. 11 quân nhân khác được ghi nhận là "tử trận" tại Kuwait, Iraq, Jordan và Ả-rập Xê-út.

Thiệt hại đối với các cơ sở ngoại giao

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth thông báo với Quốc hội vào cuối tháng 7, rằng cuộc chiến đã tiêu tốn 37,5 tỷ USD tính đến thời điểm đó.

Tuy nhiên, chi phí khắc phục thiệt hại vật chất đối với các cơ sở ngoại giao của Mỹ trước đó chưa được công bố rộng rãi. Theo báo cáo mới nhất, các cơ sở ngoại giao tại Iraq, Kuwait, Ả-rập Xê-út và UAE đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Iran, với tổng chi phí thiệt hại ước tính là 184 triệu USD.

Bộ Ngoại giao Mỹ báo cáo vào đầu tháng 6, rằng các chi phí khác phát sinh từ cuộc xung đột lên tới 113 triệu USD. Trong đó, gần 80 triệu USD được sử dụng để triển khai các kế hoạch ứng phó khẩn cấp, bao gồm chi phí sơ tán nhân viên Mỹ cùng gia đình, cũng như các công dân Mỹ khác và công dân nước thứ ba đủ điều kiện.

Trong những tuần đầu sau khi xung đột bùng phát, chính quyền Tổng thống Trump đã sơ tán khoảng 9.000 công dân Mỹ khỏi các quốc gia ở Trung Đông và châu Âu. Tính đến cuối tháng 6, chi phí cho chiến dịch sơ tán của Bộ Ngoại giao - bao gồm các chuyến bay tư nhân và thương mại cũng như di chuyển bằng đường bộ và đường thủy - đã vượt quá 11 triệu USD.

Phần lớn các đợt sơ tán được thực hiện từ Israel, tiếp theo là Iraq và Jordan. Mặc dù Mỹ chỉ sơ tán 1.200 người Mỹ khỏi Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), nhưng các chuyến đi từ đây đến Istanbul, Athens và Washington lại tốn kém nhất, với chi phí hơn 4 triệu USD.

Bộ Ngoại giao cũng báo cáo các thương vụ bán vũ khí (bao gồm cả trường hợp khẩn cấp và không khẩn cấp) trị giá hơn 44 tỷ USD đã được thực hiện trong khoảng thời gian đó, phần lớn là cho Ả-rập Xê-út. Các mặt hàng được bán bao gồm trực thăng quân sự, đạn dược và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến đạn dược, cũng như các hệ thống vũ khí chính xác tiên tiến.

Các quốc gia khác trong khu vực như Qatar, Kuwait, UAE và Israel cũng nhận được các hợp đồng mua bán trị giá hàng tỷ USD, trong bối cảnh Iran tiến hành các biện pháp trả đũa nhắm vào hầu hết các quốc gia trong khu vực có đặt căn cứ quân sự của Mỹ.