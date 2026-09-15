Tỉnh Hồ Nam kiếm bộn tiền nhờ Tạ Đình Phong

TPO - Tạ Đình Phong không ngại thể hiện tình cảm với Vương Phi. Dù cô vướng scandal tình ái với bạn thân nam giới, nam ca sĩ vẫn bảo vệ bạn gái.