Tỉnh Hồ Nam kiếm bộn tiền nhờ Tạ Đình Phong

TPO - Tạ Đình Phong không ngại thể hiện tình cảm với Vương Phi. Dù cô vướng scandal tình ái với bạn thân nam giới, nam ca sĩ vẫn bảo vệ bạn gái.
Theo 163, Tạ Đình Phong đang có chuyến lưu diễn khắp Trung Quốc, Vương Phi thường xuất hiện tại các buổi biểu diễn của người yêu. Tuy nhiên gần đây, thiên hậu được trông thấy đi xem concert nghệ sĩ khác, cùng người bạn khác giới tên Ryan. Ryan là nhiếp ảnh gia, đồng thời là fan trung thành của nữ ca sĩ, từng bị nghi ngờ là người tình mới của Vương Phi.
Nữ diễn viên Cao Viên Viên chia sẻ cô phải giành giật mới có được vé concert của Tạ Đình Phong. Bên cạnh những lời khen ngợi phong độ biểu diễn và sức hút của bạn diễn, Cao Viên Viên còn hỏi Tạ Đình Phong: "Tại sao Vương Phi không đến xem concert". Tạ Đình Phong lên tiếng bảo vệ bạn gái: "Cô ấy cũng giống như mọi người, thích dạo phố, thích theo đuổi người nổi tiếng mà mình hứng thú và thưởng thức ẩm thực. Vì vậy, cô ấy không có lịch trình cố định. Cô ấy làm những gì bản thân thấy thích thú và tận hưởng cuộc sống". Câu trả lời của nam nghệ sĩ được đánh giá tinh tế, EQ cao, không chỉ nhẹ nhàng giải thích cho bạn gái mà còn thể hiện sự tôn trọng với cuộc sống cá nhân của Vương Phi.
Theo 163, có thể thấy tài tử Hong Kong (Trung Quốc) không quan tâm tới những đồn đoán về mối quan hệ giữa Vương Phi và Ryan. Đây là sự tin tưởng cao nhất mà cặp sao dành cho nhau. Trước đó, một người hâm mộ chia sẻ từng gặp Phong - Phi tại quán mì cao cấp. Tạ Đình Phong săn sóc bạn gái, anh dặn dò nhân viên không bỏ nhiều giấm vào bát của Vương Phi vì cô không thể ăn quá chua.
Truyền thông cũng phát hiện dù Vương Phi không tới buổi biểu diễn ở thành phố Trường Sa, Hồ Nam, Trung Quốc, Tạ Đình Phong vẫn đeo vòng tay đôi, thể hiện một cách kín đáo tình cảm bền vững của cả hai. Ngày 8/8, tại concert ở Thẩm Dương, trùng với sinh nhật của Vương Phi, trong lúc nam ca sĩ biểu diễn, một khán giả giơ cao tấm biểu ngữ: "Anh Tạ, hãy chúc mừng sinh nhật chị Phi hộ em nhé". Sau khi đọc được lời nhắn, Tạ Đình Phong mỉm cười và nói: "Chúc mừng sinh nhật".
Theo Sina, sau hơn 20 năm yêu nhau, tình cảm của Vương Phi và Tạ Đình Phong đã không cần chứng minh với công chúng. Dù bên ngoài có nhiều đồn đoán và thông tin thiếu tích cực, họ vẫn yên bình bên nhau. Vương Phi thu hút vì cô luôn sống chân thực với chính mình. Nữ ca sĩ có thái độ giản dị, dễ chịu, chưa từng tranh cãi với bất kỳ ai. Vương Phi không cần tạo sự chú ý, lại rất nhân hậu. Chính những phẩm chất này khiến Tạ Đình Phong cảm thấy an toàn, thoải mái. Đây là một kiểu dựa dẫm về tinh thần, cũng là lý do Tạ Đình Phong vượt qua nhiều rào cản để ở bên đàn chị.
Năm 2024, một số người hâm mộ mới của Tạ Đình Phong đã chỉ trích Vương Phi trên mạng. Nam diễn viên không vui vì điều này. Anh gọi điện cho người phụ trách nhóm fan, thành lập vào năm 2003, cảnh cáo không được tiếp tục nói xấu bạn gái anh, nếu không anh sẽ cắt đứt với họ. Sau đó, fanpage của nhóm người hâm mộ đưa ra thông báo yêu cầu các thành viên không tham gia thảo luận về bất kỳ chủ đề nào liên quan đến Vương Phi nữa.
Theo thống kê của Sina, hai đêm biểu diễn của Tạ Đình Phong tại Trường Sa, Hồ Nam hút hơn 77.000 khán giả, trong đó có khoảng 41,9% người xem đến từ tỉnh khác, giúp tỉnh Hồ Nam kiếm bộn tiền nhờ các dịch vụ tiện ích kèm theo.
Tạ Đình Phong được khen ngợi khi có thái độ biểu diễn chuyên nghiệp. Anh hát live hơn hai tiếng, thường xuyên giao lưu với fan. Khi khán giả hào hứng yêu cầu ca khúc nào, Tạ Đình Phong cũng thoải mái chiều theo dù không tập trước hay không có trong chương trình. Nhiều buổi hòa nhạc của các ca sĩ được lên kế hoạch tỉ mỉ, từng phút từng giây đều được sắp xếp cẩn thận. Nhưng Tạ Đình Phong không dựa vào những sân khấu hoành tráng, những bộ trang phục lộng lẫy để che đậy sự yếu kém trong giọng hát, mà thoải mái tương tác với khán giả. Đó là sự tự tin được tích lũy qua nhiều năm kinh nghiệm trên sân khấu.
Ngoại hình trẻ trung, tràn đầy sức sống của Tạ Đình Phong cũng nhận được sự yêu thích của khán giả. Anh từng nổi tiếng vì thường xuyên để mặt mộc đóng phim. Dù không trang điểm nhiều, ngũ quan sắc nét của Tạ Đình Phong vẫn rất nổi bật. Phong thái hoang dã, nam tính, quyến rũ nhưng vẫn rất lịch thiệp là nét cuốn hút riêng của Tạ Đình Phong.