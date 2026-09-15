Diện mạo gây sốc nhất thảm đỏ Emmy 2026

TPO - Những tên tuổi lớn nhất của truyền hình Mỹ tụ họp tại nhà hát Peacock ở trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ, vào ngày 14/9 tham dự Lễ trao giải Emmy Primetime thường niên lần thứ 78.