Diện mạo gây sốc nhất thảm đỏ Emmy 2026

TPO - Những tên tuổi lớn nhất của truyền hình Mỹ tụ họp tại nhà hát Peacock ở trung tâm thành phố Los Angeles, Mỹ, vào ngày 14/9 tham dự Lễ trao giải Emmy Primetime thường niên lần thứ 78.
Selena Gomez mang vẻ quyến rũ kinh điển của Hollywood đến sự kiện, với chiếc váy vàng ánh gương lộng lẫy cùng trang sức kim cương của Tiffany & Co. Sêri Only Murders in the Building của Gomez được đề cử hạng mục Series hài xuất sắc. Ảnh: Getty Images.
Zendaya chứng minh ánh kim là xu hướng nổi bật nhất trong đêm. Cô thu hút mọi ánh nhìn với chiếc váy bạc táo bạo, có đường xẻ cổ sâu, kết hợp cùng kiểu tóc pixie. Cô được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai Rue Bennett trong series ăn khách Euphoria. Ảnh: Getty Images.
MC của đêm trao giải, Mariska Hargitay (62 tuổi) khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô khi xuất hiện đầy ấn tượng trong chiếc váy dạ hội đỏ lấp lánh, trễ vai. Ảnh: Getty Images.
Elle Fanning vừa quyến rũ vừa ngọt ngào trong chiếc váy màu xanh ngọc lam. Ảnh: Getty Images.
Nicole Kidman toát lên vẻ thanh lịch vượt thời gian trong chiếc váy Chanel màu trắng với điểm nhấn là lớp lông vũ mềm mại ở phần ngực. Ảnh: Getty Images.
Nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc - Youn Yuh Jung và ngôi sao trẻ Jang Seoyeon đều chọn trang phục màu be nền nã. Ảnh: Getty Images.
Terri Seymour, Nicole Brydon Bloom, Haley Kalil và Kristen Bell (trái qua phải) đều được khen mặc đẹp. Ảnh: Getty Images.
Lisa Rinna (trái) và Lisa Ann Walter đều bị đánh giá là chọn trang phục quá đà, không phù hợp với vẻ đẹp thanh lịch, đơn giản mà giải Emmy hướng tới. Daily Mail cho rằng Rinna giống tham dự Tuần lễ Thời trang New York, còn Walter chẳng khác nào dự tiệc Halloween. Ảnh: Getty Images.
Danh sách sao mặc xấu còn có Eunice Bae, Sarah Pidgeon, Tiffany Haddish và Cynthia Nixon (từ trái qua phải). Ảnh: EPA/AP/Getty Images.