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Pháp luật

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Khởi tố 2 bị can vụ chứa mại dâm tại cơ sở massage ở Phú Quốc

Nhật Huy

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm” tại một cơ sở massage ở đặc khu Phú Quốc.

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Khang (SN 1997) và Trần Chí Thức (SN 1983, cùng ngụ Phú Quốc, An Giang), để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 13/8, Công an đặc khu Phú Quốc kiểm tra hành chính Cơ sở kinh doanh dịch vụ Massage Bony 5, tại khu phố Đường Bào Dương Tơ.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 3 đôi nam nữ có dấu hiệu thực hiện hành vi mua bán dâm (trong đó có một khách người Hàn Quốc và một nhân viên người Việt Nam).

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Bị can Trần Trí Thức và Nguyễn Hoàng Khang. Ảnh: Phan Giang.

Lực lượng công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời đưa những người liên quan về Công an đặc khu Phú Quốc để xác minh, làm rõ.

Quá trình làm việc, Trần Chí Thức và Nguyễn Hoàng Khang khai nhận là những người trực tiếp tư vấn giá, thỏa thuận việc mua dâm giữa khách và nhân viên tại cơ sở massage.

Sau khi khách đồng ý, Thức và Khang thu tiền, đưa khách lên phòng, sau đó điều nhân viên vào để thực hiện việc mua bán dâm.

Nhật Huy
#Phú Quốc #chứa mại dâm #cơ sở massage #Công an An Giang #mua bán dâm #khởi tố

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