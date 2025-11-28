Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

'Núp bóng' tiệm tóc nam để mua bán dâm

Tiền Lê
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an phường Thống Nhất (Gia Lai) phát hiện và bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi "Mua bán dâm" tại tiệm cắt tóc nam Như Hoa hoạt động trá hình.

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ hành vi “Mua bán dâm” tại tiệm cắt tóc nam Như Hoa trên địa bàn phường Thống Nhất (Gia Lai).

Theo đó, tối 27/11, qua nắm tình hình, sau khi mật phục, Công an phường Thống Nhất tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi "Mua bán dâm" tại tiệm cắt tóc nam Như Hoa (trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất).

tien-phong-7839.jpg
Tiệm cắt tóc Như Hoa trá hình.

Qua kiểm tra, tiệm cắt tóc nam Như Hoa do Nguyễn Thị Kiều Chi (SN 1989) cùng Phạm Mạnh Cường (SN 1990, trú tỉnh Hưng Yên) làm chủ và quản lý.

Theo đó, trong thời gian từ khoảng tháng 8/2025 đến nay, các đối tượng thuê nhà tại địa chỉ trên để mở tiệm cắt tóc trá hình. Tại đây, luôn có 4 -5 gái bán dâm, sinh hoạt và phục vụ bán dâm tại các phòng trong tiệm cắt tóc này khi khách có yêu cầu.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi "Mua bán dâm" với giá từ 300.000 đồng – 350.000 đồng/lượt khách, sau mỗi lượt bán dâm, các gái bán dâm sẽ nhận được từ 100.000 đồng – 150.000 đồng và nộp lại cho chủ cơ sở số tiền chênh lệch.

Công an phường Thống Nhất lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ các tang vật có liên quan đến hành vi của các đối tượng.

Tiền Lê
#Gia Lai #mại dâm #tiệm cắt tóc #Công an phường Thống Nhất #bắt quả tang #trà hình #Mua bán dâm #điều tra #khởi tố

Xem thêm

Cùng chuyên mục