'Núp bóng' tiệm tóc nam để mua bán dâm

TPO - Công an phường Thống Nhất (Gia Lai) phát hiện và bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi "Mua bán dâm" tại tiệm cắt tóc nam Như Hoa hoạt động trá hình.

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ hành vi “Mua bán dâm” tại tiệm cắt tóc nam Như Hoa trên địa bàn phường Thống Nhất (Gia Lai).

Theo đó, tối 27/11, qua nắm tình hình, sau khi mật phục, Công an phường Thống Nhất tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi "Mua bán dâm" tại tiệm cắt tóc nam Như Hoa (trên đường Phạm Văn Đồng, phường Thống Nhất).

Tiệm cắt tóc Như Hoa trá hình.

Qua kiểm tra, tiệm cắt tóc nam Như Hoa do Nguyễn Thị Kiều Chi (SN 1989) cùng Phạm Mạnh Cường (SN 1990, trú tỉnh Hưng Yên) làm chủ và quản lý.

Theo đó, trong thời gian từ khoảng tháng 8/2025 đến nay, các đối tượng thuê nhà tại địa chỉ trên để mở tiệm cắt tóc trá hình. Tại đây, luôn có 4 -5 gái bán dâm, sinh hoạt và phục vụ bán dâm tại các phòng trong tiệm cắt tóc này khi khách có yêu cầu.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi "Mua bán dâm" với giá từ 300.000 đồng – 350.000 đồng/lượt khách, sau mỗi lượt bán dâm, các gái bán dâm sẽ nhận được từ 100.000 đồng – 150.000 đồng và nộp lại cho chủ cơ sở số tiền chênh lệch.

Công an phường Thống Nhất lập biên bản phạm tội quả tang, tạm giữ các tang vật có liên quan đến hành vi của các đối tượng.