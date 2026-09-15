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Minh tinh Nhật Bản qua đời, 13 năm giấu bệnh ung thư

Trạch Dương

TPO - Nữ diễn viên Yuri Nakamura qua đời vì ung thư trực tràng ở tuổi 44. Cô không công khai tình trạng bệnh suốt 13 năm, vẫn theo đuổi công việc diễn xuất trong thời gian điều trị.

Theo Yahoo News, công ty quản lý Alpha Agency công bố thông tin Yuri Nakamura qua đời tối 14/9 vì ung thư đại trực tràng. Nữ diễn viên mất từ đầu tháng, tang lễ đã được tổ chức riêng tư với sự tham dự của gia đình, đồng nghiệp và nhân viên công ty.

Sức khỏe của Nakamura giảm sút từ tháng 7. Cô rút khỏi dự án truyền hình Dangerous của đài NHK vì tắc ruột. Bộ phim dự kiến phát sóng vào tháng 1/2027. Thời điểm thông báo ngừng đóng phim, nữ diễn viên chưa công khai mắc ung thư.

Nakamura được phát hiện mắc ung thư từ năm 2013. Cô và công ty quản lý thống nhất giữ kín thông tin, tránh gây lo lắng cho nhân viên và gia đình. Sau điều trị và thuyên giảm bệnh, nữ diễn viên trở lại đóng phim và duy trì kiểm tra sức khỏe định kỳ.

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Yuri Nakamura qua đời sau 13 năm điều trị ung thư.

Tháng 1/2025, bác sĩ chẩn đoán cô bị ung thư di căn, phẫu thuật nhưng không thể điều trị dứt điểm. Nakamura tiếp tục điều trị và trở lại phim trường. Đại diện công ty quản lý cho biết chứng tắc ruột của cô tái phát vào tháng 8, bác sĩ thông báo thời gian sống của cô không còn nhiều.

“Cô ấy vẫn bình tĩnh. Nakamura dành những ngày cuối đời bên gia đình", người quản lý cho biết.

Công ty gửi lời cảm ơn khán giả, đồng nghiệp và đội ngũ từng hỗ trợ nữ diễn viên. Đơn vị cũng đề nghị truyền thông không phỏng vấn người thân hoặc chụp ảnh quanh nhà riêng.

Sau thông tin về sự ra đi của Nakamura, ê-kíp Shumaku no Rondo đăng lời tưởng niệm trên tài khoản chính thức. Đây là bộ phim cô đảm nhận vai nữ chính, đóng cùng Tsuyoshi Kusanagi. Trong phim, cô vào vai Makoto, người phụ nữ gặp trục trặc trong hôn nhân. Nhân vật dần tìm được sự đồng cảm ở một người cha đơn thân làm nghề thu dọn di vật.

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Minh tinh Yuri Nakamura (thứ hai từ trái qua) dự Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 35.

“Chúng tôi không nói nên lời trước tin cô qua đời đột ngột. Ê-kíp mãi nhớ tính cách chân thành, nụ cười và khiếu hài hước của cô trên trường quay”, ê-kíp chia sẻ.

Yuri Nakamura sinh ngày 15/3/1982 tại Osaka. Cô khởi đầu sự nghiệp với vai trò ca sĩ vào năm 1998. Sau đó, cô chuyển sang diễn xuất. Vai nữ chính trong Pacchigi! Love & Peace năm 2007 giúp Nakamura được chú ý trên màn ảnh Nhật.

Vai diễn này mang về cho cô giải nữ diễn viên của Hội đồng các tổ chức điện ảnh toàn quốc Nhật Bản năm 2007. Những năm tiếp theo, Nakamura góp mặt trong Cha nào con nấy, Tantei no Tantei, Kurosagi và loạt phim Konya wa Konoji de. Ngoài điện ảnh và truyền hình, cô còn tham gia sân khấu, quảng cáo, video ca nhạc và đọc lời bình.

Trạch Dương
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