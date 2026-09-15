42 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Quảng Trị

TPO - Sau khi ăn bánh mì tại một tiệm mới khai trương ở vùng Cùa, tỉnh Quảng Trị, 42 người xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Trong số này, 26 người đang được điều trị, theo dõi tại bệnh viện và 16 người theo dõi tại nhà.

Trưa 15/9, UBND xã Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chuyên môn đang khẩn trương xác minh vụ nhiều người xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở mới khai trương ở vùng Cùa.

Những bệnh nhân nhập viện nghi ngộ độc.

Nhập viện sau khi ăn bánh mì

Theo thống kê đến 9 giờ cùng ngày, có 42 trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 26 người đang được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ, 16 người được theo dõi tại nhà. Đáng chú ý, trong số này có 8 học sinh. Các trường hợp chủ yếu có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, sốt, tiêu chảy và mất nước sau khi sử dụng thực phẩm.

Chị Trương Thị Lành (trú thôn Cam Chính, xã Cam Lộ) cho biết, khoảng 17 giờ ngày 14/9, chị mua bánh mì xíu kẹp thịt, chả tại tiệm M.T. mới khai trương trên địa bàn cho hai con ăn. Khoảng 6 giờ sau, hai cháu lần lượt xuất hiện triệu chứng bất thường về đường tiêu hóa nên gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra, điều trị. Hiện sức khỏe hai cháu đã tạm ổn và tiếp tục được các y, bác sĩ theo dõi.

Bác sĩ CKI Nguyễn Quảng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ cho biết, từ tối 14/9 đến sáng 15/9, bệnh viện liên tục tiếp nhận các trường hợp có liên quan đến việc ăn bánh mì tại cùng một cơ sở ở vùng Cùa. Phần lớn bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, sốt và dấu hiệu mất nước.

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Do nhiều bệnh nhân nhập viện cùng thời điểm, bệnh viện đã huy động y, bác sĩ, điều dưỡng từ các khoa, phòng để thăm khám, phân loại và điều trị; đồng thời theo dõi sát diễn biến sức khỏe, chủ động xử trí nếu xuất hiện trường hợp nặng.

Tạm đình chỉ tiệm bánh mì

Ông Nguyễn Tiến Long, Phó Chủ tịch UBND xã Cam Lộ cho biết, ngay sau khi nắm thông tin, địa phương phối hợp với các cơ quan chuyên môn kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh mì M.T., đồng thời lấy mẫu thực phẩm để phục vụ công tác xác minh. Cơ sở này đã bị tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh trong thời gian cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Chính quyền xã Cam Lộ cũng chỉ đạo các thôn rà soát những người đã ăn bánh mì tại cơ sở trên, vận động người dân đi kiểm tra sức khỏe, kể cả những trường hợp chưa xuất hiện triệu chứng bất thường.

Chính quyền đã tạm đình chỉ tiệm bánh mì.

Theo cơ quan chức năng, hiện chưa có cơ sở kết luận loại thực phẩm hoặc tác nhân cụ thể gây ra các triệu chứng đối với nhóm người nói trên. Nguyên nhân vụ việc sẽ được xác định trên cơ sở điều tra dịch tễ, tình trạng bệnh nhân và kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm liên quan.