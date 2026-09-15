Thủ tướng Lê Minh Hưng: Chuẩn bị đội ngũ cán bộ đủ năng lực cho hiện tại và tương lai

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đứng trước những yêu cầu mới, khó khăn, nặng nề hơn, đòi hỏi phải chuẩn bị đội ngũ cán bộ có đủ năng lực cho hiện tại và tương lai; phát triển năng lực xử lý những vấn đề mới, khó, phức tạp và chưa có tiền lệ.

Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ về chiến lược

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, sáng 15/9, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Quốc phòng.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá, trải qua nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Học viện Quốc phòng luôn quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng nên truyền thống vẻ vang, uy tín và vị thế đặc biệt của Học viện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự lễ khai giảng. (Ảnh: Nhật Bắc)

Theo Thủ tướng, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đứng trước những yêu cầu mới, khó khăn, nặng nề hơn, đòi hỏi phải giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ về chiến lược.

“Bảo vệ Tổ quốc ngày nay không chỉ là bảo vệ lãnh thổ, biên giới, biển, đảo, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân; mà còn phải bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, dữ liệu, chủ quyền số và năng lực tự chủ chiến lược của đất nước.

Đây là yêu cầu cấp bách đối với công tác quân sự - quốc phòng nói chung và nhiệm vụ đào tạo cán bộ chiến dịch, chiến lược và nghiên cứu khoa học quân sự, quốc phòng của Học viện Quốc phòng nói riêng”, Thủ tướng phát biểu.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, Học viện cần nắm chắc toàn diện, quán triệt đúng, sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng để hoàn thiện tư duy chiến lược lãnh đạo, chỉ huy; nâng cao bản lĩnh, phát triển năng lực xử lý những vấn đề mới, khó, phức tạp và chưa có tiền lệ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: Nhật Bắc)

Theo Thủ tướng, Học viện không chỉ nghiên cứu những gì đã xảy ra mà còn phải đánh giá chính xác tình hình, chủ động dự báo, phát hiện sớm những nguy cơ để tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về đường lối, chính sách quân sự - quốc phòng và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, chuẩn bị đội ngũ cán bộ có đủ năng lực cho hiện tại và tương lai.

"Muốn có tầm chiến lược, Học viện phải có tầm nhìn xa hơn nữa"

Với tinh thần đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị quán triệt sâu sắc, toàn diện và cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương và chỉ đạo của Bộ Quốc phòng.

Việc quán triệt, cụ thể hóa, theo Thủ tướng, không chỉ để nhận thức đúng mà còn phải tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả; không chỉ hoàn thiện giáo trình giảng dạy mà còn phải làm rõ những vấn đề mới về tư duy, mục tiêu, phương thức và nguồn lực bảo vệ Tổ quốc; trang bị cho học viên tư duy chiến lược, năng lực, trình độ, bản lĩnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thủ tướng tặng quà lưu niệm cho Học viện Quốc phòng. (Ảnh: Nhật Bắc)

Cùng với đó, cần tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chiến dịch, chiến lược và cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, gắn với nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu khoa học, đưa Học viện trở thành trung tâm tham mưu chiến lược hàng đầu về quân sự - quốc phòng.

Nhiệm vụ quan trọng khác được Thủ tướng nhấn mạnh là phát huy vai trò trung tâm nghiên cứu về nền quốc phòng toàn dân, gắn quốc phòng với kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược của đất nước.

Học viện cần nghiên cứu, tham gia xây dựng hệ thống lý luận, tiêu chí và mô hình về tổ chức nền quốc phòng toàn dân hiện đại, phù hợp với mô hình phát triển mới, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và không gian phát triển quốc gia mới.

Đồng thời, Thủ tướng cũng lưu ý đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng Học viện thông minh, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu, dự báo chiến lược, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhà khoa học có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược, năng lực thực tiễn và khát vọng cống hiến.

Thủ tướng nêu rõ, thời gian tới, Học viện Quốc phòng được tin tưởng giao những nhiệm vụ quan trọng hơn, khó khăn hơn, nhất là mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu tầm chiến lược tiên tiến, hiện đại, hàng đầu khu vực, có uy tín và ảnh hưởng quốc tế.

“Muốn đi đầu, Học viện phải quyết tâm đổi mới nhanh hơn nữa. Muốn có tầm chiến lược, Học viện phải có tầm nhìn xa hơn nữa. Muốn có uy tín quốc tế, Học viện phải tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng những giá trị riêng, sắc nét về tư tưởng, lý luận và nghệ thuật quân sự Việt Nam”, Thủ tướng chia sẻ.