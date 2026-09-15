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Lũ đầu nguồn kết hợp triều cường, Tây Ninh cảnh báo ngập diện rộng

Nguyễn Tiến

TPO - Mực nước vùng Đồng Tháp Mười đang tăng do mưa lũ thượng nguồn kết hợp triều cường, nhiều khu vực phía Nam Tây Ninh có nguy cơ ngập úng diện rộng.

Ngày 15/9, Chi cục Thủy lợi tỉnh Tây Ninh cho biết mực nước tại các trạm đo vùng Đồng Tháp Mười đang có xu hướng tăng do ảnh hưởng của mưa lũ thượng nguồn kết hợp triều cường.

Theo đó, từ ngày 14/9, mực nước tại khu vực tăng trung bình 0,02-0,06m mỗi ngày đêm. Lúc 7h ngày 14/9, mực nước tại trạm Mộc Hóa đạt 1,42m, cao hơn báo động 1 là 0,22m; trạm Tuyên Nhơn đạt 1,15m, cao hơn báo động 1 là 0,05m.

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Mực nước tại nhiều trạm vùng Đồng Tháp Mười đang có xu hướng tăng do ảnh hưởng của mưa lũ thượng nguồn và triều cường.

Trong khi đó, mực nước tại trạm Tân Hưng ở mức 2m, thấp hơn báo động 1 khoảng 0,2m.

Tại các trạm khác, mực nước cũng tiếp tục tăng. Trạm Tân Châu đạt 3,39m, tăng 0,02m so với ngày trước; Vĩnh Hưng 1,87m, tăng 0,02m; Hưng Điền B 2,2m, tăng 0,03m; Vĩnh Đại 1,69m, tăng 0,02m; Kiến Bình 1,19m, tăng 0,04m.

So với cùng kỳ năm 2025, mực nước tại phần lớn các trạm ở vùng Đồng Tháp Mười hiện cao hơn 0,04-0,38m. Riêng trạm Tân Hưng thấp hơn 0,2m.

Tuy nhiên, mực nước hiện vẫn thấp hơn nhiều so với những năm xảy ra lũ lớn. So với năm 2011, mực nước thấp hơn 0,22-0,75m và so với năm 2000 thì vẫn thấp hơn 1,13-1,91m.

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Một số khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh được cảnh báo có nguy cơ ngập lụt diện rộng khi triều cường kết hợp lũ thượng nguồn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 1-2 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục dao động trên mức báo động 1, sau đó xuống chậm.

Đến ngày 18/9, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu được dự báo khoảng 3,4m, thấp hơn báo động 1 là 0,1m. Trên sông Hậu tại Châu Đốc, mực nước dự báo khoảng 3m, ở mức báo động 1.

Tại khu vực phía Bắc tỉnh Tây Ninh, mực nước được dự báo tiếp tục lên theo triều đến giữa và cuối tuần. Cụ thể, tại Mộc Hóa, mực nước cao nhất ngày 18/9 dự báo khoảng 1,35m; Tuyên Nhơn khoảng 1,12m vào ngày 17/9; Kiến Bình khoảng 1,25m vào ngày 17/9.

Đáng chú ý, đợt triều cường từ ngày 13-15/9 được cảnh báo có thể khiến mực nước khu vực phía Nam tỉnh Tây Ninh tăng nhanh, lên mức báo động 2-3, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt diện rộng tại một số khu vực.

Về diễn biến cả mùa lũ, Chi cục Thủy lợi tỉnh Tây Ninh dự báo đỉnh lũ năm 2026 tại một số trạm đầu nguồn có thể xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 1.

Trong đó, đỉnh lũ tại Hưng Điền B dự kiến đạt 3-3,2m; Vĩnh Đại 2,3-2,5m; Tân Hưng 2,5-2,7m, cao hơn báo động 1; Vĩnh Hưng 2,5-2,7m.

Tại Mộc Hóa, đỉnh lũ được dự báo khoảng 1,7-1,8m, cao hơn báo động 2. Cơ quan chức năng khuyến cáo các địa phương chủ động theo dõi diễn biến mực nước, nhất là trong thời gian triều cường để kịp thời ứng phó nguy cơ ngập lụt.

Nguyễn Tiến
#Tây Ninh #ngập lụt #lũ đầu nguồn #triều cường #đồng Tháp Mười #mưa lũ #biến đổi khí hậu

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