Hàng chục người 'gỡ' sà lan mắc kẹt dưới hai cây cầu ở Quảng Trị

TPO - Ba sà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc chặt vào trụ cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh. Lực lượng cứu hộ phải cắt từng phần, bơm nước và dùng cẩu 50 tấn để đưa phương tiện ra ngoài.