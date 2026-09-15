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Xã hội

Hàng chục người 'gỡ' sà lan mắc kẹt dưới hai cây cầu ở Quảng Trị

Hoàng Nam - Hoài Nam

TPO - Ba sà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc chặt vào trụ cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh. Lực lượng cứu hộ phải cắt từng phần, bơm nước và dùng cẩu 50 tấn để đưa phương tiện ra ngoài.

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Ngày 15/9, trao đổi với PV Tiền Phong, Thượng tá Dương Tuấn Anh - Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi sà lan lớn được đưa ra khỏi vị trí mắc kẹt vào chiều 14/9, đến sáng nay, lực lượng cứu hộ vẫn đang có mặt tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh, bắc qua sông Ô Lâu (xã Nam Hải Lăng, Quảng Trị), để tiếp tục trục vớt sà lan nhỏ còn mắc kẹt dưới trụ cầu.
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“Chiếc sà lan nhỏ vẫn chưa được xử lý xong, lực lượng đang tiếp tục triển khai phương án trục vớt. Đến sáng 15/9, tình hình cơ bản ổn định, kết cấu cầu vẫn an toàn. Công tác cứu hộ được thực hiện thận trọng, bảo đảm không ảnh hưởng đến cầu đường sắt”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho biết.
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Trước đó, khoảng 14h ngày 13/9, 3 sà lan phục vụ khai thác khoáng sản trên sông Ô Lâu bị nước lũ cuốn từ thượng nguồn về xã Nam Hải Lăng. Các phương tiện không có người điều khiển.
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Khi trôi đến khu vực cầu Mỹ Chánh trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, cả 3 sà lan va vào trụ cầu rồi mắc kẹt. Cầu đường sắt Mỹ Chánh dài gần 158 m, cách hạ lưu khoảng 10 m là cầu đường bộ Mỹ Chánh trên quốc lộ 1.
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Sà lan lớn dài khoảng 30 m, rộng gần 5 m, đầu mắc vào trụ cầu đường bộ, đuôi mắc vào trụ cầu đường sắt, cabin vướng vào lan can cầu. Hai sà lan nhỏ nằm chồng lên nhau, một chiếc mắc phía trên khu vực dầm cầu, chiếc còn lại lật nghiêng. Dòng nước lũ cuốn theo cây cối, rác và nhiều vật trôi, quấn chặt phía dưới các phương tiện, khiến việc giải cứu gặp nhiều khó khăn.
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Trong quá trình bị nước lũ cuốn trôi và mắc kẹt dưới cầu, nhiều bộ phận trên các sà lan bị biến dạng, hư hỏng.
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Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cùng nhiều lực lượng, phương tiện được huy động đến hiện trường để đưa ra phương án xử lý.
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Ban đầu, lực lượng cứu hộ cắt phần cabin mắc vào lan can cầu, đồng thời bơm nước vào các khoang để nhấn chìm sà lan, dùng cẩu 50 tấn để đưa phương tiện ra khỏi khu vực cầu. Đến khoảng 18h ngày 13/9, một sà lan được cắt dây và trôi khỏi vị trí mắc kẹt. Hai chiếc còn lại vẫn nằm dưới chân cầu.
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Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Trị, trong ngày 14/9, đơn vị có hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tham gia hỗ trợ, sử dụng hai máy bơm công suất lớn hút nước khỏi các khoang sà lan. Đến khoảng 16h30 cùng ngày, sà lan lớn dài khoảng 30 m, rộng gần 5 m được đưa ra khỏi vị trí mắc kẹt và kéo về neo đậu cách hạ lưu cầu khoảng 200 m.
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Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Trị cho biết, khi xử lý thành công hai sà lan lớn, cán bộ, chiến sĩ trong đội đều rất vui mừng và nhẹ nhõm. Ngay từ khi tiếp cận hiện trường, lực lượng xác định đây là nhiệm vụ quan trọng khi nước lũ dâng cao, các sà lan có khối lượng lớn, cùng lúc tạo áp lực lên cả cầu đường sắt và cầu đường bộ.
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Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, sà lan nhỏ còn lại hiện đã chìm dưới nước. Lực lượng chức năng đang tiến hành cắt nhỏ từng phần để đưa ra khỏi khu vực cầu. Các đơn vị đang phối hợp để hoàn thiện xử lý trong thời gian sớm nhất.
Hoàng Nam - Hoài Nam
#Quảng Trị #cầu đường bộ Mỹ Chánh #Cận cảnh cuộc giải cứu sà lan mắc kẹt giữa hai cây cầu #Công an tỉnh Quảng Trị #giải cứu #mắc kẹt

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