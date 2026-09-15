Hàng chục người 'gỡ' sà lan mắc kẹt dưới hai cây cầu ở Quảng Trị

TPO - Ba sà lan bị nước lũ cuốn trôi, mắc chặt vào trụ cầu đường sắt và cầu đường bộ Mỹ Chánh. Lực lượng cứu hộ phải cắt từng phần, bơm nước và dùng cẩu 50 tấn để đưa phương tiện ra ngoài.
Trước đó, khoảng 14h ngày 13/9, 3 sà lan phục vụ khai thác khoáng sản trên sông Ô Lâu bị nước lũ cuốn từ thượng nguồn về xã Nam Hải Lăng. Các phương tiện không có người điều khiển.
Sà lan lớn dài khoảng 30 m, rộng gần 5 m, đầu mắc vào trụ cầu đường bộ, đuôi mắc vào trụ cầu đường sắt, cabin vướng vào lan can cầu. Hai sà lan nhỏ nằm chồng lên nhau, một chiếc mắc phía trên khu vực dầm cầu, chiếc còn lại lật nghiêng. Dòng nước lũ cuốn theo cây cối, rác và nhiều vật trôi, quấn chặt phía dưới các phương tiện, khiến việc giải cứu gặp nhiều khó khăn.
Trong quá trình bị nước lũ cuốn trôi và mắc kẹt dưới cầu, nhiều bộ phận trên các sà lan bị biến dạng, hư hỏng.
Ban đầu, lực lượng cứu hộ cắt phần cabin mắc vào lan can cầu, đồng thời bơm nước vào các khoang để nhấn chìm sà lan, dùng cẩu 50 tấn để đưa phương tiện ra khỏi khu vực cầu. Đến khoảng 18h ngày 13/9, một sà lan được cắt dây và trôi khỏi vị trí mắc kẹt. Hai chiếc còn lại vẫn nằm dưới chân cầu.
Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, sà lan nhỏ còn lại hiện đã chìm dưới nước. Lực lượng chức năng đang tiến hành cắt nhỏ từng phần để đưa ra khỏi khu vực cầu. Các đơn vị đang phối hợp để hoàn thiện xử lý trong thời gian sớm nhất.