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Sập giàn giáo công trình xây dựng không phép ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

TPO - Giàn giáo tại một công trình khung thép tiền chế rộng khoảng 200m² trên đường Hùng Vương, tỉnh Tây Ninh, bất ngờ đổ sập do gió lớn.

Ngày 15/9, Công an phường Long An, tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ sập giàn giáo tại một công trình xây dựng trên đường Hùng Vương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 14/9, nhiều người lưu thông trên đường Hùng Vương nghe tiếng động lớn. Khi kiểm tra, người dân phát hiện giàn giáo của một công trình rộng khoảng 200m² bị đổ sập.

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Hiện trường vụ sập giàn giáo công trình ở phường Long An.

Một đoạn giàn giáo cao hàng chục mét đổ ra phía ngoài công trình. Khu vực bên ngoài được căng bạt bao quanh.

Nhận tin báo, Công an phường Long An đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan để làm rõ nguyên nhân.

Một lãnh đạo UBND phường Long An xác nhận vụ việc xảy ra tại một công trình trên đường Hùng Vương. Vụ sập không gây thiệt hại về người.

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Công an kiểm tra phần giàn giáo công trình đổ ra phía bên ngoài.

Theo lãnh đạo địa phương, công trình bị sập là nhà khung thép tiền chế được xây dựng khi chưa được cấp phép. Nguyên nhân ban đầu được xác định do gió lớn.

Lãnh đạo UBND phường Long An cho biết, trước đó chủ công trình từng xây dựng một số công trình kiên cố không phép ở khu vực bên cạnh. Địa phương đã kiểm tra, lập biên bản và xử phạt.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định.

Nguyễn Tiến
#sập giàn giáo #Tây Ninh #xây dựng #không phép #gió lớn #điều tra vụ sập giàn giáo

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