Diễn viên Kiều Thanh che giấu hành vi mua bán ma túy như thế nào?

Manh mối đầu tiên của vụ án xuất phát từ Nguyễn Thị Đông (SN 1979, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội), đối tượng này bị Công an phường Yên Hòa phát hiện thường xuyên bán “cóng” thủy tinh cho người sử dụng ma túy.
Đông bị bắt quả tang khi đang giao 10 bộ “cóng” thủy tinh cho khách trên đường Trần Duy Hưng. Khám xét, lực lượng công an thu giữ thêm 781 dụng cụ sử dụng ma túy.
Từ lời khai và các tài liệu thu thập được, cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy.
Cơ quan chức năng thu giữ gần 7kg Methamphetamine, hơn 1kg Ketamine, gần 83g MDMA, gần 117g Heroin, cùng một khẩu súng ngắn tự chế và 12 viên đạn.
Để triệt phá đường dây ma túy trên, Công an phường Yên Hòa huy động 40 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Hà Nội chia làm 7 mũi, tỏa đi các điểm bán lẻ ma túy, truy vết tất cả các đối tượng có liên quan.
Nữ giúp việc giúp giao ma túy cho khách
Trong quá trình điều tra, Kiều Thị Thanh (diễn viên Kiều Thanh) được xác định có liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng ma túy.
Đáng chú ý, để đặt mua “cóng” sử dụng ma túy, Thanh sử dụng tài khoản Zalo của Trịnh Minh Hải (SN 1984, chị dâu), người sống cùng nhà với vợ chồng Thanh.
Khi kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Thanh cùng chồng đang sử dụng ma túy và thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.
Thời điểm bị bắt, Thanh không thừa nhận hành vi sử dụng ma túy, đồng thời phủ nhận việc tham gia mua bán ma túy. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ, cơ quan Công an chứng minh được hành vi phạm tội của Kiều Thị Thanh.
Theo cơ quan công an, Trịnh Minh Hải không chỉ là người giúp việc sống cùng vợ chồng Kiều Thanh mà còn tham gia mua bán ma túy.
Trong quá trình giao dịch, Thanh không trực tiếp đưa ma túy cho Hải. Thay vào đó, Thanh thường để ma túy trong cốp xe máy điện, sau đó dặn Hải lấy từ vị trí này để mang đi giao dịch.
Diễn viên Kiều Thanh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và từng là diễn viên thuộc biên chế của Nhà hát Kịch Hà Nội. Kiều Thanh nổi tiếng với vai Trà "cave" trong bộ phim truyền hình "Phía trước là bầu trời". Năm 2015, Kiều Thanh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an các phường Khương Đình, Hoàn Kiếm và Yên Hòa triệu tập tổng số 226 đối tượng. Qua xét nghiệm, 144 trường hợp dương tính với chất ma túy. Cơ quan chức năng đã củng cố hồ sơ, xử lý hình sự 147 đối tượng.
Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy với chủ đề “Hà Nội chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”, Công an phường Yên Hòa đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.
Lực lượng Công an phường đồng loạt rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như bar, karaoke, massage, cùng các cơ sở lưu trú, nhà trọ công nhân, người lao động thời vụ và những địa bàn, nhóm đối tượng có nguy cơ phát sinh tội phạm ma túy.
Song song với đấu tranh, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, nhất là trong thanh thiếu niên, người lao động và nhóm có nguy cơ cao.
Công an phường cũng tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; yêu cầu các cơ sở kinh doanh nâng cao trách nhiệm quản lý nhân sự, chủ động phát hiện, ngăn chặn vi phạm, góp phần xây dựng địa bàn không ma túy.