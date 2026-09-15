Diễn viên Kiều Thanh che giấu hành vi mua bán ma túy như thế nào?

TPO - Từ manh mối về một đối tượng chuyên bán dụng cụ sử dụng ma túy, Công an Hà Nội mở rộng điều tra và làm rõ hành vi của diễn viên Kiều Thanh. Khi công an ập vào, vợ chồng nữ diễn viên này đang sử dụng ma tuý. Nữ diễn viên được xác định đã thông qua chị dâu để thực hiện giao dịch ma túy.

Kiều Thị Thanh.

Manh mối đầu tiên của vụ án xuất phát từ Nguyễn Thị Đông (SN 1979, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội), đối tượng này bị Công an phường Yên Hòa phát hiện thường xuyên bán “cóng” thủy tinh cho người sử dụng ma túy.

Đông bị bắt quả tang khi đang giao 10 bộ “cóng” thủy tinh cho khách trên đường Trần Duy Hưng. Khám xét, lực lượng công an thu giữ thêm 781 dụng cụ sử dụng ma túy.

Từ lời khai và các tài liệu thu thập được, cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đường dây mua bán, tổ chức sử dụng ma túy.

Cơ quan chức năng thu giữ gần 7kg Methamphetamine, hơn 1kg Ketamine, gần 83g MDMA, gần 117g Heroin, cùng một khẩu súng ngắn tự chế và 12 viên đạn.

Để triệt phá đường dây ma túy trên, Công an phường Yên Hòa huy động 40 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an Hà Nội chia làm 7 mũi, tỏa đi các điểm bán lẻ ma túy, truy vết tất cả các đối tượng có liên quan.

Nữ giúp việc giúp giao ma túy cho khách

Trong quá trình điều tra, Kiều Thị Thanh (diễn viên Kiều Thanh) được xác định có liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng ma túy.

Đáng chú ý, để đặt mua “cóng” sử dụng ma túy, Thanh sử dụng tài khoản Zalo của Trịnh Minh Hải (SN 1984, chị dâu), người sống cùng nhà với vợ chồng Thanh.

Khi kiểm tra, lực lượng công an phát hiện Thanh cùng chồng đang sử dụng ma túy và thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Thời điểm bị bắt, Thanh không thừa nhận hành vi sử dụng ma túy, đồng thời phủ nhận việc tham gia mua bán ma túy. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ, cơ quan Công an chứng minh được hành vi phạm tội của Kiều Thị Thanh.

Ma túy thu giữ trong vụ án.

Theo cơ quan công an, Trịnh Minh Hải không chỉ là người giúp việc sống cùng vợ chồng Kiều Thanh mà còn tham gia mua bán ma túy.

Trong quá trình giao dịch, Thanh không trực tiếp đưa ma túy cho Hải. Thay vào đó, Thanh thường để ma túy trong cốp xe máy điện, sau đó dặn Hải lấy từ vị trí này để mang đi giao dịch.

Diễn viên Kiều Thanh tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và từng là diễn viên thuộc biên chế của Nhà hát Kịch Hà Nội. Kiều Thanh nổi tiếng với vai Trà "cave" trong bộ phim truyền hình "Phía trước là bầu trời". Năm 2015, Kiều Thanh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an các phường Khương Đình, Hoàn Kiếm và Yên Hòa triệu tập tổng số 226 đối tượng. Qua xét nghiệm, 144 trường hợp dương tính với chất ma túy. Cơ quan chức năng đã củng cố hồ sơ, xử lý hình sự 147 đối tượng.