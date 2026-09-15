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Pháp luật

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Cán bộ thuế tiếp tay tội phạm, bán hơn 56.000 hóa đơn khống

Tân Châu

TPO - 42 bị can trong hai đường dây đã lập 108 công ty “ma”, xuất 56.690 hóa đơn khống trị giá trước thuế hơn 6.109 tỷ đồng. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, các đối tượng đã móc nối và hối lộ cho cán bộ công chức ngành thuế.

Ngày 15/9, TAND TPHCM cho biết đã quyết định đưa vụ án Đào Minh Thọ và đồng phạm về các tội “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, “Trốn thuế”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại TPHCM và một số tỉnh, thành phố khác ra xét xử. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 22/9 đến 26/9.

HĐXX phiên tòa sơ thẩm do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TPHCM, làm chủ tọa. Đại diện Viện KSND TPHCM tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên Nguyễn Thị Châm, Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyễn Việt Hà và Mai Hoàn Đông.

HĐXX triệu tập 158 tổ chức, cá nhân, ngân hàng tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Người giám định được triệu tập là Giám định viên tư pháp về thuế TPHCM.

Theo cáo trạng, 42 bị cáo bị xét xử về 4 tội danh, gồm “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, “Trốn thuế”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Vụ án được hình thành từ hai đường dây mua bán trái phép hóa đơn do Đào Minh Thọ (SN 1973, kinh doanh) và Trịnh Trác Nhiên (SN 1978, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Tư vấn thuế Trịnh Gia) cầm đầu. Hai đường dây tội phạm trên hoạt động trong nhiều năm tại TPHCM và một số địa phương.

Cụ thể: Từ năm 2016 đến năm 2023, Đào Minh Thọ trực tiếp thành lập 57 công ty “ma”, xuất bán 9.663 hóa đơn GTGT khống cho 532 doanh nghiệp, tổ chức với tổng giá trị trước thuế hơn 1.929 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 9,75 tỷ đồng.

Ở đường dây còn lại, từ năm 2020 đến 2023, Trịnh Trác Nhiên chỉ đạo nhân viên thành lập 51 công ty “ma”, xuất bán 47.027 hóa đơn GTGT khống cho 431 doanh nghiệp, tổ chức với tổng giá trị trước thuế hơn 4.180 tỷ đồng. Riêng số hóa đơn được làm rõ trong giai đoạn đầu, Nhiên được xác định đã thu lợi bất chính hơn 36,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, để tạo điều kiện cho các công ty “ma” hoạt động, Nhiên bị cáo buộc đưa hơn 3,828 tỷ đồng cho Nguyễn Thành Nghĩa, công chức Thuế cơ sở 3 TPHCM, để được hỗ trợ, hạn chế nguy cơ bị kiểm tra, phát hiện. Nghĩa bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, còn Nhiên bị truy tố thêm về tội “Đưa hối lộ”.

Ngoài ra, Nhiên còn chi 3,9 tỷ đồng và 123.000 USD cho hai người khác để nhờ “chạy án”. Tổng cộng, hai đường dây của Thọ và Nhiên đã lập 108 công ty “ma”, xuất bán 56.690 hóa đơn khống với tổng giá trị trước thuế lên tới hơn 6.109 tỷ đồng.

Cáo trạng cũng cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nhiều cá nhân, doanh nghiệp liên quan trong giai đoạn 2 của vụ án.

Tân Châu
#Đào Minh Thọ #Trịnh Trác Nhiên #Nguyễn Thành Nghĩa #Mua bán hóa đơn #Hóa đơn khống #Trốn thuế #Nhận hối lộ #Thẩm phán Nguyễn Thị Hà #TAND TPHCM

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