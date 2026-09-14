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Pháp luật

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Làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội, 4 người bị khởi tố

Viết Hà

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 2 vụ án, 4 bị can về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức để làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội nhằm trục lợi.

Ngày 14/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng An ninh kinh tế vừa phát hiện 2 vụ việc lợi dụng chính sách trong hồ sơ đăng ký xét duyệt mua nhà ở xã hội tại Khu nhà ở xã hội 11 tầng thuộc Dự án Khu nhà ở đô thị, phường Khai Quang và phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên cũ, nay là phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.

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Cơ quan Công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của bị can Nguyễn Văn Hiếu.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng đã làm giả nhiều loại giấy tờ trong hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, gồm giấy xác nhận đối tượng được hưởng chính sách, giấy xác nhận điều kiện thu nhập và hợp đồng lao động của các công ty trong khu công nghiệp.

Mục đích của việc làm giả hồ sơ là trục lợi chính sách, giúp những người không đủ điều kiện có cơ hội mua, sở hữu nhà ở xã hội và thu lời bất chính từ người có nhu cầu.

Từ những chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố Nguyễn Văn Hiếu (SN 1978, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư HM Việt Nam). Hiếu đã câu kết với đối tượng khác làm giả nhiều tài liệu trong 2 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

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Cơ quan Công an tiến hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Văn Hiếu, Đàm Đình Mạnh.

Trong vụ còn lại Cơ quan An ninh điều tra khởi tố Phạm Thị Thủy (SN 1991, nhân viên môi giới bất động sản), bị xác định cấu kết với Đàm Đình Mạnh (SN 1991, Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng CTT) và Nguyễn Thị Hương (SN 1988, kế toán Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Mạnh) làm giả nhiều tài liệu trong 10 bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các bị can theo quy định pháp luật.

Viết Hà
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