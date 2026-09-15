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Đẩy mạnh phân cấp, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả

Trường Phong

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, cần tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng…

Sáng 15/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tiến sĩ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao đổi chuyên đề: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, “là đạo đức, là văn minh”, đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền trong kỷ nguyên phát triển mới” với các học viên Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao đổi tại lớp học. (Ảnh: Cổng thông tin ĐCS)

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, vừa qua, các nghị quyết, quyết sách được thông qua tại Hội nghị Trung ương 3 đánh dấu sự chuyển đổi quan trọng từ cải cách tổ chức bộ máy sang nâng cao năng lực quản trị, năng lực vận hành của Đảng và hệ thống chính trị; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu kỹ 4 bước chuyển chiến lược và các nội dung được đề cập, từ đó các học viên áp dụng theo tình hình thực tiễn tại cơ quan, địa phương, đơn vị mình.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu bật phương hướng công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; về 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; trong đó, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường xây dựng Đảng về chính trị.

Trong thời gian tới, theo Thường trực Ban Bí thư, cần tập trung cho 3 giải pháp đột phá. Cụ thể, phải nâng cao năng lực tự đổi mới, tự hoàn thiện để tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân; triển khai hoạt động có hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình mới bảo đảm vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả, đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

Theo Thường trực Ban Bí thư, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, "là đạo đức, là văn minh" thực chất là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng.

Đây là vấn đề có tính chiến lược, then chốt, căn bản, cốt lõi, lâu dài, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, sự sống còn của chế độ, sự phát triển của đất nước, do vậy phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả và có sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng và cả hệ thống chính trị, hành động quyết liệt vì nước, vì dân của những người đứng đầu, của toàn thể cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

“Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược phải quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt quan điểm, chủ trương về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, "là đạo đức, là văn minh", đủ sức đảm đương sứ mệnh lãnh đạo, cầm quyền, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Trường Phong
#Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú #Lớp bồi dưỡng Ủy viên Trung ương #Ủy viên Trung ương Đảng

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