Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện người đàn ông tử vong trong khu công nghiệp ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

TPO - Người đàn ông khoảng 46 tuổi được phát hiện tử vong tại vòng xoay Khu công nghiệp Tân Đức. Công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngày 15/9, Công an xã Đức Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong tại Khu công nghiệp Tân Đức.

1-1789452016571jpg-5307.jpg
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: A.H

Thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, nhiều công nhân trên đường đến nơi làm việc thì phát hiện một người đàn ông mặc quần jean, áo dài tay màu xanh nằm bất động tại khu vực vòng xoay trong Khu công nghiệp Tân Đức.

Khi đến kiểm tra, các công nhân phát hiện người này đã tử vong nên trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an xã Đức Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đến hiện trường khám nghiệm, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

Theo một số nhân chứng, người đàn ông khoảng 46 tuổi là công nhân đang làm việc tại một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tân Đức.

Lực lượng chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Nguyễn Tiến
#công nhân tử vong ở Tây Ninh #tử vong trong khu công nghiệp Tây Ninh #nam công nhân tử vong #Tây Ninh #Khu công nghiệp #tử vong #điều tra #nguyên nhân #tân đức

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe