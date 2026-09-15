Phát hiện người đàn ông tử vong trong khu công nghiệp ở Tây Ninh

TPO - Người đàn ông khoảng 46 tuổi được phát hiện tử vong tại vòng xoay Khu công nghiệp Tân Đức. Công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngày 15/9, Công an xã Đức Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong tại Khu công nghiệp Tân Đức.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh: A.H

Thông tin ban đầu, khoảng 6h cùng ngày, nhiều công nhân trên đường đến nơi làm việc thì phát hiện một người đàn ông mặc quần jean, áo dài tay màu xanh nằm bất động tại khu vực vòng xoay trong Khu công nghiệp Tân Đức.

Khi đến kiểm tra, các công nhân phát hiện người này đã tử vong nên trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an xã Đức Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đến hiện trường khám nghiệm, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra.

Theo một số nhân chứng, người đàn ông khoảng 46 tuổi là công nhân đang làm việc tại một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tân Đức.

Lực lượng chức năng đang xác minh danh tính nạn nhân, đồng thời khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.