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Pháp luật

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Công an Bắc Ninh truy nã CEO Box Việt Nam

Nguyễn Thắng

TPO - Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã Bùi Bá Hiến, CEO Công ty Cổ phần Box Việt Nam, sau khi bị khởi tố về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Theo cơ quan công an, trước khi bỏ trốn, Hiến cư trú tại số 19 đường Thân Văn Nhiếp, phường Bình Trưng, TPHCM. Người này bỏ trốn từ ngày 13/5/2026. Hiến (36 tuổi), quê xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, ngày 24/7, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố Bùi Bá Hiến về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Bùi Bá Hiến được biết đến với vai trò CEO Công ty Cổ phần Box Việt Nam, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gaming, streamer và thể thao điện tử (eSports), sau đó mở rộng sang marketing, truyền thông và sản xuất nội dung số đa nền tảng.

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Bùi Bá Hiến, CEO Box Việt Nam. Ảnh: Box Việt Nam.

Box Việt Nam từng là thương hiệu đáng chú ý trên thị trường eSports trong nước. Từ tháng 6/2021, doanh nghiệp này nắm bản quyền phát sóng tại Việt Nam giải League of Legends Champions Korea (LCK) - giải đấu Liên Minh Huyền Thoại cấp cao nhất tại Hàn Quốc.

Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận người bị truy nã, cơ quan chức năng đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tại số 169 Lý Anh Tông, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

Nguyễn Thắng
#Bùi Bá Hiến #Công an Bắc Ninh #Truy nã #Box Việt Nam #Xâm phạm quyền tác giả

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