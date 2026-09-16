Hà Nội: Khởi tố 6 bị can trong vụ giả mạo bác sĩ để gây tê, hút mỡ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

TPO - 6 nhân viên của cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề nhưng lại giới thiệu là bác sĩ, kỹ thuật viên, trực tiếp thực hiện gây tê, hút mỡ cho khách hàng.

Cơ quan Công an làm việc với chủ cơ sở.

Ngày 16/9, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với cả 6 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an TP Hà Nội phát hiện cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic tại số 116 Hồ Đền Lừ, phường Tương Mai, Hà Nội, do L.T.T (SN 1996, trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) làm chủ có dấu hiệu hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không phép, sử dụng người không có chuyên môn, bằng cấp để thực hiện dịch vụ thẩm mỹ cho khách hàng.

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động của cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic trên và phát hiện 6 nhân viên của cơ sở giới thiệu là bác sĩ, kỹ thuật viên đang thực hiện gây tê, hút mỡ cho 3 khách hàng.

Qua xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định 6 nhân viên trên không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề theo quy định nhưng đã mạo danh bác sĩ, nhân viên y tế để tư vấn và thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho khách hàng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định vụ việc có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Một số nội dung quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ của cơ sở Julia Aesthetic được đăng tải trên mạng xã hội.

Để phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị những người đã sử dụng dịch vụ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic liên hệ Cơ quan An ninh điều tra tại số 58 Vũ Trọng Phụng, Hà Nội để trình báo và cung cấp thông tin.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi có nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ cần tìm hiểu kỹ, lựa chọn những cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; đồng thời kiểm tra thông tin về trình độ chuyên môn, chứng chỉ hành nghề của người trực tiếp thực hiện dịch vụ, tránh tin tưởng vào những nội dung quảng cáo, giới thiệu không được kiểm chứng.