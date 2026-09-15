Chủ quán và 6 nhân viên cùng vướng vòng lao lý vì bán khí cười

TPO - Trương Minh Cảnh bị cáo buộc trực tiếp điều hành việc mua bán khí cười tại quán Saga ở Đà Nẵng, chỉ đạo 6 nhân viên hỗ trợ. Cơ quan điều tra xác định, trong 17 ngày, số tiền hơn 284 triệu đồng thu được từ hoạt động này được Cảnh sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 đối tượng về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Các bị can gồm: Trương Minh Cảnh (1987), Phan Thị Yến Nhi (2003, cùng trú tỉnh Quảng Trị), Phạm Hoàng Gia Phong (2002, trú tỉnh Quảng Ngãi); Phạm Ngọc Bang (2003, trú phường Hải Châu), Lương Xuân Nhi (2004, trú phường Điện Bàn Đông, Nguyễn Lê Minh Châu (2000, trú phường Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Lê Cẩm Tú (1999, trú xã Hà Nha, cùng TP Đà Nẵng).

Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với các đối tượng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, Cảnh là người trực tiếp điều hành, quản lý mọi hoạt động tại quán Saga (số 04 An Thượng 4, phường Ngũ Hành Sơn).

Trong quá trình kinh doanh, Cảnh mua các bình "khí cười" từ một nam thanh niên không rõ lai lịch, đưa về quán để bán cho khách có nhu cầu sử dụng.

Để thực hiện việc này, Cảnh chỉ đạo 6 nhân viên gồm Bang, Nhi, Phong, Châu, Yến Nhi và Tú hỗ trợ các công việc liên quan đến hoạt động bán khí cười cho khách.

Tài liệu điều tra xác định, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 24/6 đến ngày 10/7, Cảnh đã thu hơn 284 triệu đồng từ việc bán "khí cười". Số tiền này được Cảnh sử dụng vào mục đích cá nhân.

Các bị can là nhân viên tại quán đều còn khá trẻ, mặc dù biết "khí cười" là mặt hàng bị cấm mua bán, các bị can vẫn tham gia, hỗ trợ Cảnh thực hiện việc mua bán tại quán.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định 6 nhân viên được Cảnh trả lương theo công việc như phục vụ, pha chế, thu ngân và không được hưởng riêng khoản tiền từ việc bán "khí cười".

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ.