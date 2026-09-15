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Pháp luật

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Khởi tố thêm bị can vụ lật ca nô ở Phú Quốc khiến 15 du khách tử vong

Nhật Huy

TPO - Liên quan vụ lật ca nô tại vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố thêm một bị can về hành vi điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Chiều 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Điều động người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Võ Kiều Trúc Linh (SN 1993, cư trú đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

Theo kết quả điều tra, Phan Võ Kiều Trúc Linh bị xác định đã điều động Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, trú xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú đặc khu Phú Quốc) điều khiển ca nô mang số hiệu AG-26751, dù người này không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

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Bị can Phan Võ Kiều Trúc Linh. Ảnh: A. Tầm.

Hành vi trên được xác định liên quan đến vụ tai nạn xảy ra ngày 11/7/2026 tại vùng biển Hòn Mây Rút Ngoài, khu vực An Thới, đặc khu Phú Quốc, khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong.

Trước đó, khoảng 13h ngày 11/7, ca nô AG-26751 do Nguyễn Hồng Hải làm thuyền trưởng xuất bến từ Hòn Mây Rút Ngoài để vào Cảng quốc tế An Thới (Phú Quốc). Trên ca nô lúc này có 32 hành khách quốc tịch Ấn Độ, 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam.

Sau khi rời bến khoảng 400m, ca nô bất ngờ bị lật. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, đưa 21 người đi cấp cứu; 15 người tử vong.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 12/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố vụ án hình sự, sau đó khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hồng Hải về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Vụ án đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Nhật Huy
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