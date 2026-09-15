Truyền thông Thái Lan đưa tin đậm nét chuyến thăm của Nhà vua và Hoàng hậu đến Việt Nam

TPO - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana nhận được sự quan tâm từ truyền thông Thái Lan.

Chiều 14/9, Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 14 đến ngày 16/9.

Chuyên cơ của Nhà vua Vương quốc Thái Lan đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 16h17 (giờ địa phương). Nhà vua đích thân tự lái máy bay trong suốt chuyến đi.

Sáng 15/9, tờ The Nation của Thái Lan đăng tải bài viết có tiêu đề: “Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, đánh dấu 50 năm quan hệ ngoại giao”.

Bài viết trên tờ The Nation.

“Chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, nhằm mục đích tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước”, tờ The Nation viết.

Bài báo của The Nation cũng điểm lại dấu ấn năm thập kỷ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam - Thái Lan.

Theo tờ báo, Thái Lan và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 6/8/1976 và đã duy trì các hoạt động giao lưu, hợp tác chặt chẽ trong suốt 50 năm qua.

“Kể từ đó, hai nước đã nâng tầm quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện, thể hiện sự coi trọng lẫn nhau. Quan hệ hợp tác giữa hai nước không chỉ dừng lại ở lĩnh vực thương mại mà còn mở rộng sang các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội, văn hóa và các vấn đề quốc tế, với mục tiêu mang lại lợi ích chung trong những năm tới”, The Nation viết.

Cũng theo tờ báo này, có khoảng 1.700 công dân Thái Lan đang sinh sống tại Việt Nam, trong khi có khoảng 100.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Thái Lan.

Hợp tác chặt chẽ trên nhiều mặt

Trong một bài báo khác viết về chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua Vương Quốc Thái Lan, tờ Thai Examiner cho biết: “Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Bangkok và Hà Nội đang có sự chuyển biến quan trọng. Thái Lan và Việt Nam vẫn là những đối thủ cạnh tranh kinh tế lớn ở Đông Nam Á. Cả hai đều thu hút các nhà sản xuất, tập đoàn công nghệ và vốn đầu tư quốc tế tìm kiếm cơ sở sản xuất trong khu vực. Tuy nhiên, sự cạnh tranh đó đã phát triển song song với sự hợp tác chính trị và thương mại ngày càng chặt chẽ hơn”.

Theo tờ báo này, Việt Nam đã xây dựng được một nền kinh tế sản xuất - xuất khẩu mạnh mẽ, thu hút lượng lớn đầu tư nước ngoài. “Các công ty Thái Lan muốn mở rộng thị trường tại Việt Nam, trong khi Bangkok cũng muốn thu hút thêm đầu tư của Việt Nam vào Thái Lan”, Thai Examiner viết. “Cả hai nước đều mong muốn tăng cường liên kết công nghiệp. Song song với đó, hai bên cũng đang tìm kiếm các chuỗi cung ứng có khả năng kết nối sản xuất trên khắp Đông Nam Á”.

Trên một phương diện khác, theo Thai Examiner, hợp tác an ninh giữa hai nước đã mở rộng song song với thương mại. Thái Lan và Việt Nam ủng hộ sự phối hợp chặt chẽ hơn trong hoạt động phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu và tội phạm mạng. “Do đó, mối quan hệ chiến lược của hai nước vượt xa ngoại giao thương mại truyền thống”, tờ báo nhận định.

Du lịch cũng là một mối liên kết quan trọng khác. Du khách Thái Lan đến thăm Việt Nam với số lượng đáng kể, trong khi du khách Việt Nam là một thị trường quan trọng đối với Thái Lan. Các đường bay ngày càng được tăng cường đã đưa các thành phố lớn của hai nước xích lại gần nhau hơn. Ngoài ra, kết nối thanh toán xuyên biên giới cũng đã trở thành một phần trong mối quan hệ thương mại đang mở rộng của hai nước.

“Và chuyến thăm của Nhà vua Vương quốc Thái Lan sẽ thể hiện rõ nhất mối quan hệ đang phát triển này thông qua ngôn ngữ ngoại giao”, Thai Examiner nhấn mạnh.