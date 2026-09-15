Lắng nghe trí tuệ nhân dân khi điều chỉnh quy hoạch sông Hồng và Hồ Gươm

TPO - Nói về việc thành phố đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu sông Hồng, điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận, Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng cho rằng phải chủ động thông tin chính thống để người dân biết sớm, biết đầy đủ, lắng nghe nhiều chiều, tiếp thu có chọn lọc, phát huy tối đa sự đóng góp trí tuệ của nhân dân.

Sáng 15/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu thống nhất nhận thức và quyết tâm hành động trong toàn Đảng bộ thành phố, sớm cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương và các chương trình, kế hoạch hành động của thành phố vào thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Q.T.



Ông Trần Đức Thắng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh, trí tuệ và năng lực hành động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông cũng yêu cầu tiếp tục đánh giá đúng thực tiễn quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm mô hình mới ngày càng vận hành đồng bộ, thông suốt.

Chính quyền thành phố và chính quyền cấp xã phải gắn kết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, phân cấp, phân quyền dứt khoát phải đi đôi với phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, gắn với nguồn lực, năng lực thực hiện và kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Mục tiêu cuối cùng là cả hai cấp chính quyền đều hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, gần dân, sát thực tiễn hơn và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Với đội ngũ cán bộ, đảng viên của thành phố, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh phải có sự trưởng thành tương xứng cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy, năng lực và phương pháp công tác. Phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn, năng lực tổ chức thực hiện và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải thực sự sâu sát thực tiễn, chủ động nhận diện và giải quyết những vấn đề mới, việc khó, những điểm nghẽn, ách tắc thuộc lĩnh vực, địa bàn được giao, biến chủ trương, nghị quyết thành chương trình, công việc và sản phẩm cụ thể, lấy hiệu quả công việc, sự chuyển biến của địa phương, cơ quan, đơn vị và kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo năng lực, trách nhiệm.

Bí thư Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tạo môi trường để cán bộ có năng lực, có tâm huyết được phát huy, cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung được khuyến khích, bảo vệ, đồng thời, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, cũng như lợi dụng chủ trương khuyến khích đổi mới, sáng tạo để thực hiện những động cơ không trong sáng, vì lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm.

Bí thư Hà Nội cũng nêu rõ cần đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, tổ chức lại không gian phát triển, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển Thủ đô. Theo ông, đây là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định trực tiếp đến khả năng hiện thực hóa những mục tiêu phát triển rất cao mà Trung ương và thành phố đặt ra trong giai đoạn tới.

Để đạt được các mục tiêu, ông Thắng yêu cầu sớm khắc phục tình trạng đất đai bị sử dụng lãng phí, kém hiệu quả, bỏ hoang, dự án chậm triển khai, tồn đọng kéo dài, tiếp tục khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Một vấn đề nữa, theo Bí thư Hà Nội, cần tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các nguy cơ, vấn đề phức tạp từ sớm, từ cơ sở (đặc biệt trong quá trình triển khai các dự án lớn, công trình trọng điểm của thành phố). Tập trung giải quyết những vấn đề tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người dân Thủ đô như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, an toàn xã hội, chất lượng hạ tầng và dịch vụ công.

Bí thư Hà Nội cũng lưu ý làm tốt công tác tư tưởng, chủ động truyền thông chính trị, truyền thông chính sách, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện.

Công tác tư tưởng cần chủ động hơn một bước, làm tốt công tác dự báo, chuẩn bị tư tưởng, cung cấp thông tin và định hướng nhận thức ngay từ khi xây dựng, triển khai các chủ trương lớn, mới, khó của thành phố. Trong quá trình thực hiện, kịp thời giải thích, đối thoại, lắng nghe và phản hồi những vấn đề nhân dân quan tâm.



“Điều này rất có ý nghĩa khi thành phố đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu sông Hồng, điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận, hàng trăm quy hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm… đòi hỏi phải chủ động thông tin chính thống để người dân biết sớm, biết đầy đủ, lắng nghe nhiều chiều, tiếp thu có chọn lọc, phát huy tối đa sự đóng góp trí tuệ của nhân dân đối với những vấn đề lớn của Thủ đô”, ông Thắng nêu.