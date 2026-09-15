Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường miền núi ở TP. Huế

TPO - Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây sạt lở đất đá, khiến bùn tràn mặt đường, ngập úng cục bộ và ách tắc trên nhiều tuyến giao thông huyết mạch ở khu vực miền núi phía tây TP. Huế.

Chiều 15/9, thông tin từ Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế (TP. Huế) cho biết, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 10 - 13/9 đã gây sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến giao thông khu vực miền núi phía tây TP. Huế, đặc biệt là đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Quốc lộ 49 và Tỉnh lộ 74.

Đất đá từ taluy dương sạt xuống Quốc lộ 49 nối trung tâm Huế với miền núi A Lưới gây ách tắc giao thông.

Công nhân và máy móc được huy động hót dọn đất đá, thông tuyến đường miền núi phía tây TP. Huế sau mưa lớn.

Trong đó, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây chịu thiệt hại nặng nề nhất với khoảng 4.800m3 đất đá sụt trượt tại 25 vị trí. Hai điểm sạt lở lớn tại Km406+800 và Km408+350 gây ách tắc giao thông. Ngoài ra, bùn đất tràn mặt đường tại 5 vị trí với khối lượng khoảng 84m3, hơn 1.100m rãnh thoát nước bị đất đá vùi lấp và một đoạn đường dài 240m bị ngập sâu từ 15-20cm.

Trên Quốc lộ 49, cơ quan chức năng ghi nhận 6 điểm sạt lở taluy dương với tổng khối lượng đất đá khoảng 292m3, làm vùi lấp hơn 100m rãnh dọc. Mưa lớn cũng khiến giao thông trên tuyến bị tắc cục bộ hai lần tại khu vực Km75+830 và Km61+290.

Đáng chú ý, Tỉnh lộ 74 - tuyến đường dài hơn 48km vừa hoàn thành thông tuyến đầu tháng 8/2026, kết nối khu vực miền núi Nam Đông với xã biên giới A Lưới 4, cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Tuyến đường này hiện vẫn chưa thể thông tuyến hoàn toàn, các đơn vị quản lý đang huy động máy móc, nhân lực khẩn trương khắc phục.

Nhiều điểm trên tuyến đường 74 bị bùn đất tràn mặt đường sau nhiều ngày mưa kéo dài.

Các phương tiện được khuyến cáo hạn chế lưu thông qua khu vực đồi núi phía tây TP. Huế khi có mưa to kéo dài.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các hạt quản lý đường bộ đã triển khai rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí sạt lở; đồng thời điều động phương tiện cơ giới và công nhân hót dọn đất đá, xử lý bùn tràn để bảo đảm giao thông.

Đến nay, các điểm sạt lở gây ách tắc trên Quốc lộ 49 và đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đã được giải tỏa, thông xe một làn cho phương tiện lưu thông. Lực lượng chức năng vẫn duy trì trực gác 24/24 giờ tại các vị trí xung yếu, tổ chức phân luồng giao thông và tiếp tục thống kê thiệt hại để đề xuất phương án xử lý lâu dài.

Theo đơn vị quản lý đường bộ, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua địa bàn TP. Huế, nhất là đoạn qua khu vực đèo Pê Ke (xã A Lưới 1) và đoạn từ Bốt Đỏ đến A Roàng (xã A Lưới 4), hiện trở thành những nơi thường xuyên đối mặt nguy cơ sạt lở đất đá trong mùa mưa bão.

Với dự báo mưa lớn tại Huế còn diễn biến phức tạp, các phương tiện được khuyến cáo hạn chế lưu thông qua khu vực đồi núi khi có mưa to kéo dài, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.