Thái Nguyên: Hơn 120 học sinh thoát cảnh đi nhờ cano qua sông Cầu

TPO - Sau hơn 2 tháng tạm dừng hoạt động, sáng 15/9, bến đò Phú Minh (xã Tân Khánh, Thái Nguyên) chính thức hoạt động trở lại. Việc mở lại bến giúp hơn 120 học sinh chấm dứt cảnh phải đi nhờ cano của lực lượng Cảnh sát giao thông đến lớp.

Ngày 15/9, UBND xã Tân Khánh (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, sáng nay bến đò Phú Minh (xóm Đoàn Kết, xã Tân Khánh) đã hoạt động trở lại, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực. Đặc biệt, hơn 120 học sinh không còn phải đi nhờ cano của lực lượng Cảnh sát giao thông để qua sông Cầu đến lớp.

Theo UBND xã Tân Khánh, bến đò Phú Minh đã hoạt động từ lâu. Bến phục vụ trung bình khoảng 270 lượt hành khách mỗi ngày, trong đó có nhiều học sinh.

UBND xã Tân Khánh công bố mở bến đò sáng 15/9.

Thời gian qua, bến đò phải tạm dừng hoạt động đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của nhiều hộ dân, nhất là hơn 120 học sinh đang học tại các trường thuộc xã Điềm Thụy.

Chị Dương Thị Tiến (xóm Đoàn Kết) cho biết: Việc bến đò được hoạt động trở lại giúp người dân hai bên sông qua lại thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, học sinh đến lớp an toàn hơn, phụ huynh không còn nỗi lo "lật thuyền" mỗi khi đưa con sang sông nữa.

Người dân xóm Đoàn Kết đi đò qua sông Cầu.

Để sớm đưa bến hoạt động trở lại, xã Tân Khánh đã phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan rà soát, tháo gỡ từng vướng mắc. Các hạng mục như nhà chờ, bậc lên xuống, biển báo, bảng nội quy, cọc neo, thiết bị an toàn và phòng cháy, chữa cháy được bổ sung, hoàn thiện.