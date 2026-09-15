Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công nhận kỷ lục Việt Nam cho ‘cụ cây’ hơn 300 năm tuổi ở Vĩnh Long

Cảnh Kỳ

TPO - Cây Bạch Mai cổ thụ tại đình Phú Tự, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long được công nhận Kỷ lục Việt Nam, còn cây Khế và cây Thị tại di tích này cũng được công nhận Cây Di sản.

Ngày 15/9, tại đình Phú Tự, đã công bố xác lập Kỷ lục Việt Nam - “Thiên niên cổ mộc” đối với cây Bạch Mai hơn 300 năm tuổi trong khuôn viên đình. Cây có 10 thân phụ, mỗi thân có chu vi từ 75-130cm, cùng phát triển từ một gốc sau quá trình tái sinh tự nhiên.

cay-3.jpg
Xác lập kỷ lục Việt Nam đối với cây Bạch Mai hơn 300 năm tuổi.

Cùng đó, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công bố quyết định công nhận cây Thị và cây Khế (tuổi đời hơn 200 năm) tại đình Phú Tự là Cây Di sản Việt Nam.

Đình Phú Tự được xây dựng từ giữa thế kỷ 18, thờ Thành hoàng bổn cảnh và được phong sắc năm 1910. Kiến trúc đình cùng cây Bạch Mai từng được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh về kiến trúc nghệ thuật và tín ngưỡng dân gian.

Theo đại diện Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, việc công nhận cây Thị và cây Khế góp phần bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và ký ức của cộng đồng.

Trước đó, cây Bạch Mai phía trước đình đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam năm 2014.

caykhe.jpg
caythi.jpg
Công nhận Cây Di sản Việt Nam đối với cây Khế và cây Thị tại đình Phú Tự.

Địa phương kỳ vọng phát huy giá trị quần thể cây di sản gắn với đình Phú Tự để thu hút du khách, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch.

Cảnh Kỳ
#cây cổ thụ #Vĩnh Long #kỷ lục Việt Nam #di sản #đình Phú Tự #bảo tồn thiên nhiên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe