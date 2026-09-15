Công nhận kỷ lục Việt Nam cho ‘cụ cây’ hơn 300 năm tuổi ở Vĩnh Long

Ngày 15/9, tại đình Phú Tự, đã công bố xác lập Kỷ lục Việt Nam - “Thiên niên cổ mộc” đối với cây Bạch Mai hơn 300 năm tuổi trong khuôn viên đình. Cây có 10 thân phụ, mỗi thân có chu vi từ 75-130cm, cùng phát triển từ một gốc sau quá trình tái sinh tự nhiên.
Cùng đó, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công bố quyết định công nhận cây Thị và cây Khế (tuổi đời hơn 200 năm) tại đình Phú Tự là Cây Di sản Việt Nam.
Đình Phú Tự được xây dựng từ giữa thế kỷ 18, thờ Thành hoàng bổn cảnh và được phong sắc năm 1910. Kiến trúc đình cùng cây Bạch Mai từng được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh về kiến trúc nghệ thuật và tín ngưỡng dân gian.
Theo đại diện Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, việc công nhận cây Thị và cây Khế góp phần bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và ký ức của cộng đồng.
Trước đó, cây Bạch Mai phía trước đình đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam năm 2014.
Địa phương kỳ vọng phát huy giá trị quần thể cây di sản gắn với đình Phú Tự để thu hút du khách, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch.