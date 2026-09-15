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Hà Nội cho phép ô tô, xe máy được đi vào làn BRT trục Láng Hạ - Giảng Võ từ ngày 15/9

Phùng Linh

TPO - Từ ngày 15/9, các phương tiện được phép lưu thông vào làn xe buýt nhanh (BRT) qua nút giao Láng Hạ - Giảng Võ nhằm phục vụ việc thi công cầu vượt thuộc dự án Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (giai đoạn 2).

Theo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông vừa được Sở Xây dựng Hà Nội ban hành, trên trục Láng Hạ - Giảng Võ theo cả hai hướng, các loại phương tiện được phép di chuyển chung vào làn dành riêng cho tuyến buýt nhanh BRT.

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Từ ngày 15/9/2026, phương tiện được lưu thông vào làn BRT tại một số đoạn qua nút Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành. Ảnh: Cơ quan Báo và PTTH Hà Nội

Cụ thể, hướng Láng Hạ đi Giảng Võ được mở làn đoạn từ trước số nhà 8 Láng Hạ đến khu vực giao cắt với đường Trần Huy Liệu. Chiều ngược lại từ Giảng Võ đi Láng Hạ, phương tiện cũng được phép đi vào làn BRT từ nút giao Trần Huy Liệu kéo dài đến số 8 Láng Hạ.

Việc tạm thời cho xe cộ chia sẻ không gian lưu thông trên làn BRT được kỳ vọng sẽ giải tỏa bớt áp lực ùn ứ khi diện tích mặt đường hiện trạng bị thu hẹp bởi hàng rào thi công dự án.

Song song với việc nới lỏng làn ưu tiên, phương án mới siết chặt các điểm quay đầu để hạn chế tối đa xung đột dòng phương tiện tại những vị trí nút thắt. Đối với các phương tiện lưu thông từ hướng Vành đai 1 đi Hào Nam - Hoàng Cầu, lực lượng chức năng cấm toàn bộ xe ô tô quay đầu tại điểm mở dải phân cách trước số 2 Láng Hạ.

Tại trục đường Giảng Võ, ô tô tải và ô tô khách bị cấm quay đầu tại điểm mở trước số nhà 227 để đi về hướng đường Vành đai 1 hoặc Láng Hạ. Các tài xế điều khiển phương tiện thuộc nhóm bị cấm bắt buộc phải tiếp tục di chuyển thẳng đến điểm mở dải phân cách kế tiếp theo hệ thống biển chỉ dẫn để chuyển hướng. Các hướng di chuyển còn lại qua khu vực này vẫn tiếp tục thực hiện theo phương án phân luồng đã công bố trước đó.

Quy định mới chính thức có hiệu lực từ ngày 15/9 và duy trì cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế ùn tắc kéo dài, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông bố trí đầy đủ nhân lực hướng dẫn, điều tiết tại hiện trường, đồng thời theo dõi sát sao lưu lượng thực tế để kịp thời xử lý các bất cập phát sinh.

Trong suốt quá trình thi công cầu vượt, chủ đầu tư cùng các nhà thầu phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh môi trường, duy trì hệ thống biển báo, đèn cảnh báo ban đêm và kiểm soát bụi phát tán. Toàn bộ phương tiện cơ giới, máy móc chuyên dụng và vật tư xây dựng phải tập kết gọn gàng bên trong phạm vi hàng rào chắn công trường. Xe máy thi công chỉ được phép ra vào khu vực rào chắn trong khung giờ từ 22h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau, các trường hợp di chuyển ngoài giờ bắt buộc phải có giấy phép theo quy định.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng UBND các phường Giảng Võ, Láng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh hoặc dừng đỗ xe trái phép gây cản trở dòng phương tiện lưu thông qua nút giao trọng điểm này.

Phùng Linh
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