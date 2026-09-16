Phó Thủ tướng Thường trực khảo sát việc triển khai cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn

Tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cùng đoàn công tác khảo sát tình hình triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, trong đó có dự án mở rộng tuyến đường chuyên dụng và các hạng mục hạ tầng liên quan.

Đây là một trong những khu vực trọng điểm của Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn. Theo báo cáo của tỉnh, dự án mở rộng đường chuyên dụng khu vực mốc 1119-1120 được triển khai theo các giai đoạn; giai đoạn mở rộng từ 4 lên 6 làn đường đã hoàn thành và đưa 2 làn mở rộng vào khai thác. Giai đoạn tiếp theo mở rộng từ 6 lên 14 làn đường đang được triển khai.

Trước đó, Lạng Sơn đã tập trung hoàn thiện các quy hoạch, thủ tục đất đai và hạ tầng phục vụ giai đoạn 1 của Đề án. Tỉnh cũng triển khai nâng cấp Nền tảng cửa khẩu số, chuẩn bị kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia, nghiên cứu mạng 5G Private và xây dựng các cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ vận hành cửa khẩu thông minh.

Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn Nguyễn Quốc Toàn thay mặt UBND tỉnh báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực về đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

Tại cuộc khảo sát, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Lạng Sơn trong triển khai đề án, đồng thời khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện, hướng tới hoàn thiện đề án, đưa mô hình vào vận hành hiệu quả.

Theo định hướng, cửa khẩu thông minh sẽ tăng mức độ số hóa trong quản lý, điều hành, kết nối dữ liệu và kiểm soát hàng hóa, qua đó nâng cao năng lực thông quan xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Trong buổi khảo sát, đoàn công tác của Phó Thủ tướng cũng tham quan, nghe báo cáo nhanh về hoạt động xuất nhập khẩu tại Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn. Qua thực tế vận hành, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao mô hình này, xác định đây là mô hình điểm về logistics.

Buổi khảo sát diễn ra trước khi đoàn công tác do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dẫn đầu, sang Trung Quốc dự Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại và Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CABIS) lần thứ 23 và Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) diễn ra từ ngày 16 - 17/9.

Nằm trong chuỗi hoạt động, sáng cùng ngày Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã đến thăm “Cây đa Hữu Nghị” do cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị trong chuyến thăm và làm việc tại Lạng Sơn tháng 8/2023. Cây đa nằm trong khuôn viên cửa khẩu, trở thành một dấu ấn gắn với quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.