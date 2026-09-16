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Lạng Sơn xây dựng sân golf đầu tiên

Trọng Đảng

TPO - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa yêu cầu các Sở ngành có liên quan rà soát quá trình triển khai dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn và giải quyết những vấn đề còn tồn tại, chuẩn bị khởi công dự án trong tháng 11/2026. Đây là dự án sân golf đầu tiên được triển khai tại tỉnh Lạng Sơn.

Dự án Khách sạn, sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn được quy hoạch với quy mô khoảng 193ha, gồm sân golf 18 lỗ, khách sạn quốc tế 5 sao khoảng 200 phòng, khu vui chơi giải trí, khu nhà ở, biệt thự, chung cư, cửa hàng, cơ sở giáo dục, y tế, khu trưng bày cổ vật, giới thiệu và bán sản phẩm văn hóa nghệ thuật cùng các công trình phụ trợ. Tổng mức đầu tư dự án trên 1.322 tỷ đồng.

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Quy hoạch dự án Khu đô thị, khách sạn và sân golf Hoàng Đồng, tỉnh Lạng Sơn.

Đến giữa tháng 9/2026, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt khoảng 192,7/196,6ha, tương đương 98% diện tích cần thu hồi. Địa phương đã di chuyển 476/558 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án. Phần mặt bằng còn lại liên quan đến 82 ngôi mộ và 5 công trình nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp đang được xử lý.

Song song với giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, một trong những vướng mắc hiện nay là chưa xác định được vị trí đổ 1,3 triệu m³ đất thừa phát sinh khi triển khai dự án. Việc xử lý 82 ngôi mộ và 5 công trình xây dựng trên đất nông nghiệp cũng cần tiếp tục hoàn tất trước khi toàn bộ mặt bằng được bàn giao.

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và báo cáo đánh giá tác động môi trường trước ngày 30/10/2026, đồng thời khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng để khởi công dự án trong tháng 11/2026.

Trọng Đảng
#Sân golf Lạng Sơn #sân golf hoàng đồng #tỉnh Lạng Sơn #giao thông #khởi công sân golf Lạng Sơn

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