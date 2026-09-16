Lạng Sơn có hơn 600 cơ sở nhà, đất dôi dư cần xử lý

TPO - Lạng Sơn đang rà soát, sắp xếp và xử lý 605 cơ sở nhà, đất dôi dư sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo 2 cấp; tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành xử lý dứt trong năm 2026.

Sở Tài chính Lạng Sơn vừa có báo cáo UBND tỉnh tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư cần được chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý là 605 cơ sở. Phần lớn số tài sản này được xác định dôi dư trong giai đoạn 2010-2024 và đã được phê duyệt phương án chuyển giao về địa phương quản lý từ trước năm 2025.

Sau quá trình rà soát nhu cầu sử dụng thực tế, trong 580 cơ sở được chuyển giao từ Trung ương, tỉnh về các cơ quan, đơn vị hành chính cấp xã quản lý, nhiều phương án sử dụng mới đã được triển khai.

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Có 102 cơ sở được điều chuyển làm trụ sở cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, Công an xã, Trung tâm Phục vụ hành chính công, trường học, trạm y tế... Đến ngày 14/9, đã có 98 cơ sở được ký biên bản bàn giao, tiếp nhận và 95 cơ sở được đưa vào sử dụng thực tế, đạt 93,1%.

Một số lượng lớn khác được chuyển đổi công năng. Cụ thể, 441 cơ sở được bố trí thành nhà văn hóa thôn, sân tập thể thao, nơi sinh hoạt cộng đồng. Trong số này, 433 cơ sở đã hoàn tất bàn giao, tiếp nhận và 297 cơ sở được đưa vào sử dụng, đạt 67,3%.

Ngoài ra, 7 cơ sở được thực hiện giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; 30 cơ sở được quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai...

Tuy nhiên, Sở Tài chính đánh giá, việc xử lý tài sản dôi dư vẫn còn những điểm nghẽn. Nhiều cơ sở có diện tích nhỏ, xuống cấp, vị trí không thuận lợi để tiếp tục sử dụng hoặc điều chuyển. Một số phương án chuyển đổi công năng chưa phù hợp, trong khi nguồn kinh phí cải tạo, sửa chữa còn hạn chế.

Trước thực tế trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn vừa có yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư theo phương án được phê duyệt, đưa tài sản vào sử dụng, khai thác hiệu quả.

UBND các xã, phường được giao xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, khẩn trương hoàn thành việc điều chuyển, chuyển đổi công năng đối với các cơ sở đủ điều kiện, phấn đấu đưa vào sử dụng chậm nhất trước ngày 30/9/2026. Các cơ sở đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất cũng phải được rà soát, đẩy nhanh tiến độ.

Tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu hoàn thành xử lý dứt điểm các cơ sở nhà, đất dôi dư trong năm 2026, theo đúng quy định pháp luật về đất đai và quản lý tài sản công.