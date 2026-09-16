Tiểu hoa đán rũ bỏ hình tượng

Trang Sina đưa tin bộ phim Hồng chưởng do Quan Hiểu Đồng và Trần Tinh Húc đóng chính vừa đóng máy. Bộ ảnh chụp chung nhận được nhiều lời khen. Trong ảnh, Quan Hiểu Đồng mặc váy dài khoe trọn phần lưng và vai gợi cảm.

Trong Hồng chưởng, Quan Hiểu Đồng thể hiện vai nữ họa sĩ trẻ Mạnh Lộ Sa xinh đẹp, bí ẩn. Hình tượng mới của nữ diễn viên khác biệt với những vai diễn học sinh, tiểu thư nhà giàu mà trước đó cô từng thể hiện.

Vẻ đẹp nữ tính của Quan Hiểu Đồng được phát huy hết mức trong Hồng chưởng.

Loạt ảnh hậu trường của Quan Hiểu Đồng được khen ngợi vừa sang trọng vừa phát huy được các ưu điểm hình thể của nữ diễn viên như đôi chân dài, vóc dáng cao ráo với chiều cao 1,72 m.

Trước đó cô liên tục thể hiện các vai nữ sinh, bị đánh giá là trông quá trưởng thành. Vì vậy, khán giả mong chờ vai diễn mới của Quan Hiểu Đồng.

Hồng chưởng kể về mối tình giữa tiến sĩ tâm lý học Lục Dĩ Châu (Trần Tinh Húc) xuất thân từ gia đình giàu có, tính cách lạnh lùng và nữ họa sĩ Mạnh Lộ Sa sở hữu tài năng nghệ thuật ấn tượng. Họ gặp nhau trong một đêm mưa xuân, rồi cùng nhau tới Anh, xây dựng nên chuyện tình đẹp tựa tiểu thuyết của Shakespeare.

Họ vốn là cặp hoàn hảo, nhưng cái chết kỳ lạ của một cô gái trẻ trở thành bước ngoặt khiến tất cả đảo lộn. Hai nhân vật chính bị kéo vào loạt âm mưu, báo thù, hiểu lầm dẫn tới chia cắt và gặp nhiều sóng gió.

Trần Tinh Húc cao 1,86 m sở hữu ngoại hình nam tính rắn rỏi, được coi là một trong những bạn diễn hiếm hoi có ngoại hình hợp với Quan Hiểu Đồng. Sina khen ngợi "nam diễn viên có sức hút giới tính mạnh mẽ như Trần Tinh Húc rất hiếm có trong thị trường giải trí Trung Quốc hiện nay".

Trần Tinh Húc và Quan Hiểu Đồng được khen vừa sang trọng vừa quyến rũ khi hợp tác với nhau.

Hiện tại, Quan Hiểu Đồng có hơn 36 triệu người theo dõi trên Weibo và được đánh giá là một trong bốn nữ diễn viên nổi bật nhất sinh sau năm 1990.

Năm 2017, Forbes Trung Quốc đã liệt kê cô vào danh sách Forbes 30 Under 30 châu Á. Cô từng nhận được giải Nữ phụ xuất sắc tại giải thưởng Bạch Ngọc Lan lần thứ 23 với bộ phim Người đàn ông tốt (2016). Đến nay, Quan Hiểu Đồng vẫn là tiểu hoa đán thế hệ sinh sau 1995 duy nhất nắm được cúp diễn xuất chính thống trong tay.

Theo Sina, Quan Hiểu Đồng có nhiều ưu thế để cạnh tranh các tiểu hoa đán cùng lứa. Quan Hiểu Đồng được mệnh danh là "công chúa", "Cách Cách" với xuất thân hoàng tộc.

Nữ diễn viên là con gái của gia đình có truyền thống và địa vị cao về nghệ thuật. Bố cô là Quan Thiếu Tăng - nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng, mẹ cũng là diễn viên kịch nói. Ông nội Quan Hiểu Đồng là nghệ sĩ cầm thư nổi tiếng, đồng thời sáng lập ra loại hình này ở Bắc Kinh.

Nhờ có nôi nghệ thuật của gia đình, từ nhỏ nữ diễn viên được bồi dưỡng học múa, piano lẫn diễn xuất. Chính vì vậy, Quan Hiểu Đồng được đánh giá là ngôi sao vừa có diễn xuất, ngoại hình đẹp, bối cảnh cao hiếm có trong giới giải trí.

Tạo hình Quan Hiểu Đồng trong phim được khen đẹp. Quan Hiểu Đồng vốn có nhiều ưu thế về hình thể, trong các phim trước đó chưa được khai thác tốt.

Mới đây, cô được thương hiệu đồng hồ cao cấp mời sang Milan (Italia) để tham dự sự kiện giới thiệu sản phẩm và xem Olympic Mùa Đông.

Tại sự kiện Đêm hội Weibo 2025, Quan Hiểu Đồng nhận giải thưởng Diễn viên có độ thảo luận của năm. Cô cũng là nữ diễn viên 9X hiếm hoi của Trung Quốc thường xuyên làm khách mời trên thảm đỏ LHP quốc tế Cannes (Pháp).