Phó Thủ tướng: Mô hình xã mang tính hạt nhân tiêu biểu không phải đơn vị hành chính mới

TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu định vị rõ mô hình xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, được xây dựng trên nền tảng sẵn có, có năng lực quản trị, phát triển vượt trội và sức lan tỏa; đây không phải một loại đơn vị hành chính cấp xã mới.

Linh hoạt lựa chọn những đơn vị có đủ điều kiện

Chiều 15/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với Bộ Nội vụ về Đề án xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố và Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu.

Theo Phó Thủ tướng, đây đều là những nội dung khó, phức tạp, cần được nghiên cứu kỹ, bảo đảm tính thực chất và khả năng triển khai.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thu Giang

Đối với Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, Phó Thủ tướng nhấn mạnh trước hết phải đặt mô hình này trong cấu trúc tổng thể của các đơn vị hành chính cấp xã hiện nay, không phải đơn vị hành chính cấp xã mới hay mô hình xã mới.

Theo đó, cần định vị rõ đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu là gì. Đây là đơn vị có không gian và nền tảng phát triển kinh tế - xã hội sẵn có, hạ tầng và dịch vụ công, đồng thời có năng lực quản trị vượt trội; được phân cấp, trao quyền và có khả năng bố trí nguồn lực tương xứng để trở thành trung tâm quản trị, phát triển và cung ứng dịch vụ cho khu vực xung quanh và của tỉnh.

Không chỉ có năng lực nội tại, đơn vị này phải có khả năng liên kết, hỗ trợ các đơn vị hành chính cấp xã trong khu vực, tạo động lực và sức lan tỏa đối với sự phát triển chung.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý, đây không phải là một loại đơn vị hành chính cấp xã mới. Việc xây dựng mô hình phải dựa trên nền tảng, quy mô và những điều kiện vốn có của các đơn vị hiện hữu. Tính kế thừa phải được thể hiện rõ; trong tương lai, những đơn vị khác nếu đạt các tiêu chí tương ứng cũng có thể trở thành đơn vị có tính chất hạt nhân. Vì vậy, trước hết cần làm rõ khái niệm, định vị đúng mô hình.

Về tiêu chí, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung vào vị trí, chức năng và tiềm năng phát triển; quy mô dân số, diện tích tự nhiên; trình độ phát triển kinh tế - xã hội và hạ tầng đô thị, nông thôn; kết quả hoạt động, năng lực quản trị, chuyển đổi số, vai trò hạt nhân và sức lan tỏa.

Mục tiêu tổng quát là lựa chọn một số đơn vị hành chính cấp xã có năng lực quản trị và phát triển vượt trội, có khả năng trở thành trung tâm liên kết, tạo động lực phát triển cho khu vực.

Theo Phó Thủ tướng, không chỉ giới hạn ở những địa bàn vốn là trung tâm hành chính đô thị trước đây mà phải linh hoạt lựa chọn những đơn vị có đủ điều kiện, nền tảng và khả năng tạo sức lan tỏa trong thực tế.

Người dân là chủ thể của tự quản cộng đồng

Đối với Đề án xây dựng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết thôn, tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, không phải cấp hành chính nhưng có vị trí đặc biệt quan trọng trong tổ chức đời sống xã hội ở cơ sở.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Thu Giang)

Theo Phó Thủ tướng, điểm cốt lõi là phải xác định rõ người dân và cộng đồng dân cư là chủ thể của tự quản. "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng" vừa là phương châm, vừa là triết lý của nền dân chủ ở cơ sở và cần được thể hiện xuyên suốt trong mô hình tự quản.

Phó Thủ tướng yêu cầu mô hình phải hướng tới khơi dậy trách nhiệm, sự tự nguyện và sức sáng tạo của người dân; củng cố tình làng nghĩa xóm, sự đoàn kết, đồng thuận, niềm tin và năng lực tự giải quyết các vấn đề của gia đình, cộng đồng.

Tự quản cũng phải gắn chặt với quản trị địa phương, trong đó người dân là một trụ cột. Cộng đồng cần phát huy khả năng tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm và cùng chính quyền giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm chung.

Đồng thời, cần phân định rõ việc nào Nhà nước làm, việc nào cộng đồng làm, việc nào Nhà nước và cộng đồng cùng thực hiện, tránh chồng chéo, không phát sinh thêm bộ máy và thủ tục.

Phó Thủ tướng lưu ý mô hình tự quản phải được thiết kế mở, linh hoạt, phù hợp với đặc điểm của đô thị, nông thôn, miền núi, vùng dân tộc và các địa bàn khác nhau; không áp đặt một mô hình duy nhất cho mọi thôn, tổ dân phố.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý không nên tiếp tục tạo thêm các tầng nấc thể chế nếu pháp luật hiện hành đã quy định đầy đủ. Đề án cần tập trung vào việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện, tránh làm cho hệ thống trở nên nặng nề, phức tạp.