Vụ ô tô Lexus lạng lách, dừng giữa cao tốc có dấu hiệu tội phạm

TPO - Theo Cục CSGT (Bộ Công an), vụ việc xe Lexus dừng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hôm 15/9 dẫn tới tai nạn giao thông có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Cục CSGT, qua xác minh nhanh tại hiện trường từ dữ liệu camera hành trình trên phương tiện (xe con biển số 29E 303.xx), Đội CSGT đường bộ cao tốc 3, Phòng 6, Cục CSGT xác định trước khi xảy ra tai nạn giao thông đã xuất hiện vụ việc ô tô con hiệu Lexus biển số 30L 268.xx có dấu hiệu lạng lách, chèn ép và dừng xe trên đường cao tốc (tại làn đường sát dải phân cách giữa đường), cản trở xe con biển số 29E 303.xx.

Camera hành trình ghi lại diễn biến vụ tai nạn. Nguồn: Cục CSGT

"Đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ tang vật phương tiện liên quan đến vụ việc cho Công an xã Phú Xuyên, Tp. Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền", đại diện Cục CSGT thông tin.

Cũng theo Cục CSGT, thời điểm xảy ra tai nạn trời có mưa, đường trơn, xe khách biển số 35H126.xx đã đâm từ phía sau 2 chiếc xe con đang dừng phía trước.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 13h31 ngày 15/9, tại Km201 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình (hướng Hà Nội đi Ninh Bình) thuộc địa phận thôn An Duyên, xã Phú Xuyên, Hà Nội.

Hình ảnh hiện trường cho thấy cả ba xe đều hư hỏng nặng. Ảnh: Cục CSGT.

Thời điểm trên, ô tô con nhãn hiệu Lexus mang BKS 30L-268.xx do lái xe N.V.Đ. điều khiển di chuyển trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Khi đi tới địa điểm trên, xe Lexus xảy ra va chạm liên hoàn với ô tô khách chở 4 người mang BKS 35H-126.xx do lái xe T.N.L. (SN 1975, quê Ninh Bình) điều khiển và ô tô con mang BKS 29E-303.xx do tài xế C.T.N. (SN 1980) điều khiển. Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân bị thương, 3 xe hư hỏng.