Mitsubishi Triton tung bài ‘hâm nóng’ phân khúc bán tải

TPO - Ngay sau khi vượt Ford Ranger để trở thành “vua bán tải” tháng 8, Mitsubishi Triton liền tung bản mới như một động thái tăng sức nóng lên đối thủ.

Trong tháng 8 vừa qua, thị trường ô tô Việt chứng kiến sự bất ngờ khi những Mazda CX-5, Toyota Yaris Cross hay Ford Ranger đều hụt vị trí xe động cơ đốt trong bán chạy nhất. Thay vào đó, danh hiệu này gọi tên Mitsubishi Triton với doanh số 1.145 chiếc.

Doanh số tăng trưởng hơn 700% trong bối cảnh thị trường đi xuống giúp Mitsubishi Triton vượt qua cả đối thủ Ford Ranger để dẫn đầu phân khúc xe bán tải phổ thông.

Ngay sau khi trở thành “hiện tượng” của thị trường, Triton sớm được hãng xe Nhật tiếp sức với việc bổ sung phiên bản mới 4WD AT Premium.

Theo đại diện của Mitsubishi Việt Nam, phiên bản Triton mới này có giá không đổi so với bản 2WD AT Premium hiện hành ở mức 782 triệu đồng, đồng thời có cập nhật thêm một số chi tiết.

Về thiết kế, Mitsubishi Triton bản Premium mới có một số thay đổi nhẹ so với các phiên bản khác. Các chi tiết sơn đen được phối đồng bộ trên gương chiếu hậu, tay nắm cửa và bộ mâm hợp kim giúp tăng vẻ thể thao.

Bên trong khoang lái, xe được trang bị màn hình giải trí 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây và Android Auto. Phía sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số 7 inch. Cửa thùng xe được bổ sung thanh trợ lực, giúp thao tác đóng mở thuận tiện hơn.

Xe vẫn sử dụng động cơ diesel 2.4L tăng áp, cho công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. Nhưng so với bản Premium trước đây, bản mới Triton Premium mới được trang bị hệ dẫn động Super Select 4WD-II, kèm khóa vi sai cầu sau và 7 chế độ lái địa hình.

Hệ thống này cung cấp các chế độ gài cầu để tăng khả năng di chuyển đa địa hình. Đây vốn là những trang bị trên bản cao nhất 4WD Athlete từ khi Triton thế hệ mới ra mắt.

Ngoài ra, Triton 4WD AT Premium mới được bổ sung hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC). Các trang bị an toàn đáng chú ý khác gồm 7 túi khí, camera lùi, hệ thống kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, hỗ trợ đổ đèo, giới hạn tốc độ và kiểm soát hành trình.

Xét về trang bị và mức giá, đối thủ trực tiếp của phiên bản mới này sẽ là Ford Ranger XLS 4x4 AT, hiện có giá niêm yết 776 triệu đồng.

Theo Mitsubishi Việt Nam, trong tháng 9, Triton bản 4WD Premium mới được hỗ trợ toàn bộ phí trước bạ kèm quà tặng. Giá sau ưu đãi của xe được đưa xuống còn 736 triệu đồng.

Việc bổ sung phiên bản mới với cấu hình trang bị và mức giá cạnh tranh được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho Triton trong cuộc đua doanh số. Bởi dù mới dẫn đầu phân khúc bán tải trong 8 nhưng doanh số lũy kế từ đầu năm của mẫu xe Nhật này vẫn chưa thể bám sát các đối thủ như Ford Ranger hay Toyota Hilux.