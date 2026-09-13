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Xe

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Mitsubishi Pajero mới chốt lịch ra mắt Đông Nam Á, chờ ngày về Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Mẫu SUV Mitsubishi Pajero đời mới sẽ cập bến thị trường Đông Nam Á trong tháng 10, với điểm đến đầu tiên là Thái Lan.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt tại Thái Lan vào ngày 19/10, đồng thời công bố giá bán và bắt đầu bàn giao xe. Xe được sản xuất ngay tại Thái Lan và cũng là thị trường đầu tiên mở bán.

Theo thông tin ban đầu, Pajero mới tại Thái Lan được phân phối với 3 phiên bản gồm Entry, Mid và Top, với các cấp độ trang bị tăng dần. Hai phiên bản Entry và Mid sử dụng hệ dẫn động một cầu (2WD), trong khi bản Top được trang bị hệ dẫn động hai cầu (4WD).

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Cả ba phiên bản đều sử dụng động cơ diesel tăng áp 2.4L mã 4N16 giống với bán tải Triton. Máy dầu sản sinh công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm, đi cùng hộp số tự động 8 cấp mới.

Ở phiên bản cao cấp nhất, hệ dẫn động 4WD kết hợp hệ thống Super Select 4WD-II (SS4-II) đặc trưng của Mitsubishi. Hệ thống này cung cấp nhiều chế độ gài cầu, đồng thời tích hợp công nghệ S-AWC kiểm soát động lực học của cả bốn bánh xe.

Bản cao cấp Pajero Top cũng sở hữu một số khác biệt về thiết kế như lưới tản nhiệt dạng tổ ong độc quyền, kết hợp ốp cản trước, cản sau và tấm bảo vệ gầm sơn đồng màu thân xe. Bộ mâm hợp kim 20 inch hai tông màu có lớp phủ khói cùng đèn chào mừng tạo điểm nhấn.

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Bên trong cabin, Pajero Top sở hữu cụm màn hình kép kích thước 14,3 inch, đi kèm gương chiếu hậu kỹ thuật số. Nội thất phối hai tông màu cam đất và đen, sử dụng da cao cấp kết hợp da tổng hợp.

Về an toàn, cả ba phiên bản Pajero đều được trang bị tiêu chuẩn gói Mitsubishi Diamond Sense với 13 tính năng. Trong số này có kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn và cảnh báo lệch làn đường.

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Phiên bản Top được bổ sung thêm 3 tính năng, gồm hỗ trợ phanh khi phát hiện phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ giữ làn đường và nhận diện biển báo giao thông.

Sau Thái Lan, Nhật Bản và Australia sẽ là những thị trường tiếp theo đón nhận mẫu Pajero thế hệ mới. Mitsubishi sau đó sẽ mở rộng việc giới thiệu mẫu SUV này tới các khu vực Đông Nam Á, Mỹ Latin và Trung Đông.

Về giá bán, tham khảo tại thị trường Australia, mẫu Pajero mới có giá từ 68.490-84.990 AUD. Mức giá này quy đổi tương đương từ 1,28 tỷ đến 1,6 tỷ đồng.

Đối với thị trường Việt Nam, đại diện hãng cho biết sẽ cần có thời gian thu thập ý kiến, khảo sát nhu cầu cũng như đánh giá của khách hàng trước khi quyết định cụ thể về việc phân phối Pajero thế hệ mới.

Nếu được đưa về Việt Nam, Pajero hứa hẹn sẽ là cái tên đáng chú ý trong nhóm SUV cỡ D mạnh về khả năng vận hành địa hình, cạnh tranh trực tiếp với Ford Everest và Toyota Fortuner.

Lê Tuấn
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