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Xe

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Xử lý học sinh dùng xe đạp điện 'độ chế', tốc độ hiển thị 99 km/h

Lê Tuấn

TPO - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa phát hiện và xử lý một học sinh lớp 10 tại Lào Cai điều khiển xe đạp điện được độ chế để tăng tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Khoảng 17 giờ 20 ngày 11/9/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường Bách Lẫm, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một học sinh điều khiển xe đạp máy (xe đạp điện) với tốc độ cao, đồng thời không đội mũ bảo hiểm.

Lực lượng chức năng sau đó ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Người điều khiển được xác định là em N.K.T. sinh năm 2011, hiện là học sinh lớp 10, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.

Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện của em N.K.T. (Video: Cục CSGT)

Qua kiểm tra thực tế phương tiện, cụm đồng hồ của xe hiển thị tốc độ tối đa tới 99 km/h, trong khi tốc độ thiết kế ban đầu của phương tiện không quá 25 km/h.

Làm việc với tổ công tác, học sinh này khai nhận đã lắp thêm bộ IC nhằm tăng tốc độ xe lên nhiều lần so với thông số thiết kế ban đầu của nhà sản xuất.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp máy, tạm giữ phương tiện; đồng thời yêu cầu tháo bỏ bộ IC độ, đưa phương tiện trở lại trạng thái thiết kế ban đầu và phối hợp với gia đình để khắc phục.

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CSGT lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu em học sinh tháo bỏ bộ IC độ. Ảnh: Cục CSGT

Theo Cục CSGT, việc tự ý “độ chế” IC, can thiệp hệ thống điện để tăng tốc độ phương tiện tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất lớn. Khi tốc độ vận hành vượt xa thiết kế ban đầu, hệ thống phanh, lốp, khung xe và các bộ phận khác có thể không còn bảo đảm khả năng vận hành an toàn.

Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với học sinh - nhóm người tham gia giao thông còn hạn chế về kỹ năng điều khiển phương tiện và kinh nghiệm xử lý tình huống trên đường.

Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh thường xuyên kiểm tra phương tiện mà con em sử dụng, đồng thời không để học sinh tự ý thay đổi kết cấu, độ IC, tăng công suất hoặc can thiệp làm thay đổi tốc độ thiết kế của xe đạp máy, xe đạp điện.

Lê Tuấn
#CSGT #Lào Cai #xe đạp điện #độ chế #học sinh #xe độ #xử phạt

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