Vì sao VinFast Kyo hợp lịch trình nhiều chặng?

Một ngày di chuyển trong thành phố có thể không nhiều kilomet, nhưng lại gồm hàng loạt chặng ngắn với những lần khởi hành, dừng đỗ, quay đầu, ra vào bãi xe hay xoay xở giữa phố đông. Với VinFast Kyo, từ khả năng vận hành, khung gầm tới các trang bị tiện ích đều hướng tới việc giúp những hành trình như vậy trở nên thuận tiện và dễ chịu hơn.

Một ngày nhiều điểm đến, vận hành vẫn “nhàn”

Buổi sáng đi làm, giữa ngày ra ngoài gặp khách hàng, chiều ghé mua sắm rồi quay về nhà là lịch trình quen thuộc với nhiều người dùng đô thị. Điểm chung của những hành trình này không nằm ở quãng đường dài, mà là tần suất khởi hành, tăng giảm tốc và dừng đỗ liên tục.

Đây cũng là điều anh Nguyễn Đức Minh (32 tuổi), nhân viên kinh doanh tại TP.HCM, quan tâm khi lựa chọn phương tiện đi lại hằng ngày. Do đặc thù công việc thường xuyên phải gặp khách hàng ở nhiều địa điểm, anh cho biết số lần lên xuống xe, dừng đỗ và hòa trở lại dòng phương tiện rất nhiều.

Sau khi trải nghiệm Kyo, anh đánh giá cao cách xe phản hồi trong những tình huống này. Mẫu xe sử dụng động cơ in-hub được tích hợp trực tiếp vào bánh sau, với công suất tối đa 3.000 W và tốc độ tối đa 70 km/h.

“Đi trong phố, tôi cần chiếc xe dễ kiểm soát. Kyo lên ga mượt, lúc cần tăng tốc để nhập vào dòng xe cũng gọn. Một ngày phải dừng rồi chạy lại nhiều lần thì cảm giác này rất quan trọng”, anh Minh chia sẻ.

Hệ thống phanh cũng phù hợp với đặc tính sử dụng này. Phanh đĩa phía trước cung cấp phản hồi nhanh, trong khi phanh tang trống phía sau hỗ trợ duy trì sự ổn định khi người lái phối hợp cả hai phanh. Đây là cấu hình đáp ứng những tình huống giảm tốc và dừng xe thường xuyên trong môi trường giao thông đô thị.

Theo anh Minh, sự thuận tiện còn đến từ những thao tác nhỏ nhưng phải lặp lại nhiều lần trong ngày. Smart Key giúp giảm bớt việc sử dụng chìa khóa mỗi lần khởi hành hoặc dừng xe. Trong khi đó, tính năng tìm xe thông qua ứng dụng VinFast e-Scooter hữu ích khi gửi xe tại những khu vực đông phương tiện.

Êm ái và tiện dụng cho cả ngày di chuyển

Trong quá trình di chuyển, điều kiện mặt đường cũng liên tục thay đổi. Người dùng có thể đi từ đường lớn sang ngõ nhỏ, gặp gờ giảm tốc, nắp cống hay những đoạn mặt đường không bằng phẳng. Vì vậy, khả năng xoay xở và độ ổn định của xe có ảnh hưởng đáng kể tới cảm giác sử dụng khi phải di chuyển qua nhiều chặng.

Kyo sử dụng bánh xe 14 inch, chiều dài cơ sở 1.360 mm và khoảng sáng gầm 160 mm. Cấu hình này hướng tới sự cân bằng giữa khả năng điều khiển linh hoạt trong phố và sự ổn định khi di chuyển qua nhiều dạng mặt đường khác nhau.

Đây là yếu tố được chị Thu Hà (29 tuổi), chuyên viên tư vấn bất động sản tại Hà Nội, chú ý sau khi trải nghiệm xe. Công việc khiến chị thường xuyên di chuyển giữa văn phòng, các dự án và địa điểm gặp khách hàng. Vì vậy, theo chị, cảm giác thoải mái sau nhiều chặng quan trọng không kém khả năng vận hành.

Theo chị, hệ thống giảm xóc với giảm chấn thủy lực là trang bị đáng giá. Khi đi qua những đoạn đường có gờ giảm tốc hoặc mặt đường không bằng phẳng, xe xử lý dao động khá gọn, trong khi phần yên tạo cảm giác dễ chịu khi phải ngồi trên xe qua nhiều chặng liên tiếp.

Sự tiện dụng tiếp tục được thể hiện ở khả năng chứa đồ. Kyo duy trì cốp dung tích 21 lít ngay cả khi sử dụng hai pin. Không gian này phù hợp với những vật dụng thường xuyên mang theo trong ngày như áo mưa, đồ cá nhân hoặc các món đồ phát sinh sau mỗi điểm dừng. Với chị Hà, đây là trang bị thiết thực bởi công việc thường xuyên phải mang theo nhiều đồ dùng cá nhân. Việc có thể cất đồ vào cốp thay vì treo bên ngoài giúp quá trình di chuyển gọn gàng hơn.

Từ sự dễ kiểm soát, khả năng xử lý mặt đường tới cốp rộng và các tiện ích đi kèm, Kyo giúp mỗi chặng di chuyển trở nên nhẹ nhàng hơn, để một ngày bận rộn trên phố cũng bớt phần tất bật.