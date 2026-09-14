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Xe

Lộ ngày ra mắt của Tesla Roadster thế hệ mới

Tesla Roadster thế hệ mới có thể được ra mắt vào ngày 1/10, sau gần 9 năm mẫu xe điện này được giới thiệu dưới dạng concept.

Tesla Roadster thế hệ mới có thể được ra mắt vào ngày 1/10, sau gần 9 năm mẫu xe điện này được giới thiệu dưới dạng concept.

Tesla đã bất ngờ đăng đồng hồ đếm ngược trên website, hướng tới ngày 1/10 cho sự kiện ra mắt mẫu xe điện thể thao Tesla Roadster thế hệ mới. Trên mạng xã hội X, hãng cũng đăng dòng chữ "Go for launch" cùng hình ảnh hiển thị ngày "10.01".

Người dùng có thể trực tiếp đếm ngược thời gian ra mắt mẫu xe điện thể thao hiệu năng Tesla Roadster thế hệ mới thông qua trang web chính thức của thương hiệu này.
Người dùng có thể trực tiếp đếm ngược thời gian ra mắt mẫu xe điện thể thao hiệu năng Tesla Roadster thế hệ mới thông qua trang web chính thức của thương hiệu này.

Sự kiện ra mắt có thể bao gồm màn trình làng một phiên bản Tesla Roadster giới hạn được trang bị các động cơ đẩy sử dụng khí lạnh, phát triển với sự hợp tác của SpaceX. Màn trình diễn dự kiến được tổ chức tại cơ sở thử nghiệm của SpaceX ở McGregor, bang Texas (Mỹ).

Tesla lần đầu giới thiệu Roadster thế hệ mới vào năm 2017 và khi đó cho biết thời gian giao xe sẽ bắt đầu từ năm 2020. Tuy nhiên, chương trình đã liên tục bị trì hoãn trong nhiều năm.

Tesla Roadster thế hệ mới đã lỡ hẹn nhiều lần với khách hàng. Trước đó, các nguồn tin nội bộ cho biết mẫu EV hiệu năng cao này có thể ra mắt ngay trong tháng 8/2026.
Tesla Roadster thế hệ mới đã lỡ hẹn nhiều lần với khách hàng. Trước đó, các nguồn tin nội bộ cho biết mẫu EV hiệu năng cao này có thể ra mắt ngay trong tháng 8/2026.

Roadster được kỳ vọng trở thành mẫu xe hiệu suất cao hàng đầu của Tesla. Khi giới thiệu mẫu xe, CEO Elon Musk từng công bố những thông số tham vọng, trong đó có khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 1,9 giây và tốc độ tối đa trên 400 km/h.

Tín hiệu mới về Roadster xuất hiện trong lúc Tesla đang tập trung mạnh hơn vào công nghệ tự lái. Tuần trước, hãng bắt đầu cung cấp các chuyến đi thử nghiệm trên Tesla Cybercab, mẫu xe 2 chỗ không có vô lăng hoặc bàn đạp tại một số khu vực hạn chế ở Austin, Texas.

Tín hiệu mới về Roadster xuất hiện trong lúc Tesla đang tập trung mạnh hơn vào công nghệ tự lái. Tuần trước, hãng bắt đầu cung cấp các chuyến đi thử nghiệm trên Tesla Cybercab tại bang Texas.
Tín hiệu mới về Roadster xuất hiện trong lúc Tesla đang tập trung mạnh hơn vào công nghệ tự lái. Tuần trước, hãng bắt đầu cung cấp các chuyến đi thử nghiệm trên Tesla Cybercab tại bang Texas.

Ông Elon Musk từng mô tả Cybercab là sản phẩm quan trọng trong tham vọng đưa Tesla trở thành một thế lực thống trị trên thị trường xe tự lái. Việc triển khai Cybercab được xem là một phần trong chiến lược chuyển trọng tâm của Tesla từ một nhà sản xuất xe điện sang công ty tập trung nhiều hơn vào robotaxi và công nghệ tự hành.

tech.zingnews.vn
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