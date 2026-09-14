Fawcar Việt Nam mở bán Bestune Xiaoma 222 với nhiều ưu đãi cho khách hàng

Sau khi công bố chuẩn nhận diện thương hiệu FAWCAR toàn cầu theo kế hoạch của Tập đoàn FAW và giới thiệu Bestune Xiaoma 222, Fawcar Việt Nam đang triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua mẫu xe điện mini đô thị này.

Bestune Xiaoma 222 hướng tới nhóm khách hàng muốn sở hữu ô tô điện đô thị với chi phí hợp lý nhưng vẫn đề cao thiết kế, trải nghiệm và trang bị an toàn.

Giá từ 232 triệu đồng, ưu đãi cho 222 khách hàng đầu tiên

Bestune Xiaoma 222 được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản:

Phiên bản

Giá công bố

Xiaoma Eco ghế nỉ

232 triệu

Xiaoma Eco ghế da

238 triệu

Xiaoma Plus

258 triệu



Đặc biệt, 222 khách hàng đầu tiên đặt mua xe sẽ nhận gói đặc quyền gồm bộ sạc treo tường tại nhà, 3 năm bảo dưỡng miễn phí, 3 năm cứu hộ miễn phí và dán thẻ VETC miễn phí.

Bestune Xiaoma 222 nổi bật với thiết kế trẻ trung, hiện đại, thời trang và màu sắc hoàn toàn mới. ( ảnh: Fawcar Việt Nam)

Thiết kế nhỏ gọn, nổi bật trong phố

Bestune Xiaoma 222 được nâng cấp với màu sắc mới, hướng tới nhóm khách hàng trẻ yêu thích một mẫu xe nhỏ nhưng có cá tính riêng. Xe có kích thước dài 3.000 mm, rộng 1.510 mm, cao 1.630 mm, chiều dài cơ sở 1.953 mm và khoảng sáng gầm 130 mm.

Kích thước nhỏ giúp Xiaoma 222 thuận tiện khi luồn phố, xoay trở trong không gian hẹp hoặc tìm chỗ đỗ. Thiết kế sử dụng các đường nét bo tròn, mềm mại, kết hợp cụm đèn tạo điểm nhấn, mang đến diện mạo trẻ trung và thời trang.

42 mã lực, dẫn động cầu sau

Ẩn sau ngoại hình nhỏ gọn là mô-tơ điện đặt phía sau, cho công suất 42 mã lực và mô-men xoắn cực đại 90 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu sau. Xe có tốc độ tối đa 100 km/h và hai chế độ lái Eco và Sport.

Hệ thống treo trước MacPherson kết hợp thân xe nhỏ gọn giúp Xiaoma 222 phù hợp với môi trường đô thị, nơi khả năng linh hoạt và dễ điều khiển là những yếu tố được người dùng quan tâm.

Động cơ 42 mã lực kết hợp hệ dẫn động cầu sau mang lại cảm giác vận hành linh hoạt. (ảnh: Fawcar Việt Nam)

Pin 18,11 kWh, tầm hoạt động 222 km

Điểm nhấn đáng chú ý của Xiaoma 222 là bộ pin LFP dung lượng 18,11 kWh, cho quãng đường công bố lên tới 222 km sau mỗi lần sạc.

Với nhu cầu đi làm, đưa đón con, mua sắm hay di chuyển hàng ngày trong thành phố, tầm hoạt động này giúp người dùng chủ động hơn và giảm áp lực sạc thường xuyên.

Xe hỗ trợ hai cổng sạc. Phiên bản Plus được bổ sung khả năng sạc nhanh DC bên cạnh sạc AC, với thời gian sạc từ 30% lên 80% khoảng 65 phút, phù hợp với những người có lịch trình di chuyển linh hoạt.

Nội thất trẻ trung, trang bị thực dụng

Khoang cabin Xiaoma 222 duy trì phong cách trẻ trung, hiện đại với cách bố trí gọn gàng. Khu vực táp-lô được tích hợp màn hình LCD 7 inch, điều hòa chỉnh cơ, hệ thống âm thanh 2 loa và kết nối Bluetooth. Xe còn có chìa khóa Bluetooth và tùy phiên bản sử dụng ghế da hoặc ghế nỉ.

Kích thước nhỏ gọn giúp xe linh hoạt xoay trở và thuận tiện tìm bãi đỗ trong không gian đô thị. ( ảnh: Fawcar Việt Nam)

Dù có kích thước nhỏ, Xiaoma 222 không đi theo hướng cắt giảm tối đa trang bị để đổi lấy giá bán. Mẫu xe tập trung vào những yếu tố người dùng cảm nhận trực tiếp hàng ngày như thiết kế, sự tiện dụng và khả năng vận hành đơn giản.

Về an toàn, xe được trang bị túi khí người lái, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến lùi và camera lùi. Những trang bị này đặc biệt hữu ích khi di chuyển, đỗ xe trong không gian đô thị chật hẹp.

Khoang lái duy trì phong cách hiện đại, tích hợp màn hình LCD 7-inch và các tiện nghi cơ bản( ảnh: Fawcar Việt Nam)

Với sự kết hợp giữa thiết kế nhỏ gọn, mô-tơ 42 mã lực, mô-men xoắn 90 Nm, pin LFP 18,11 kWh, tầm hoạt động lên tới 222 km và khả năng sạc nhanh DC trên phiên bản Plus, Bestune Xiaoma 222 hướng tới nhóm khách hàng muốn một chiếc xe đô thị vừa thực dụng vừa có cá tính.

Khách hàng trải nghiệm các hoạt động tại chương trình Fawcar Family Day 2026( ảnh: Fawcar Việt Nam)

Bên cạnh chương trình ưu đãi dành cho 222 khách hàng đầu tiên, Fawcar Việt Nam cũng tăng cường các hoạt động gắn kết và chăm sóc khách hàng như Fawcar Family Day 2026. Các hoạt động này nhằm gia tăng trải nghiệm sử dụng và xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng tại thị trường Việt Nam.

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Bestune Việt Nam

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