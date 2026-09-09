Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xử phạt nữ tài xế dùng điện thoại khi lái ô tô, tỏ “thái độ” khi bị phản ánh

Lê Tuấn

TPO - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) vừa lập biên bản xử phạt với một nữ tài xế ở Phú Thọ vì hành vi sử dụng điện thoại khi lái ô tô. Đáng chú ý, sau khi vụ việc được phản ánh trên mạng xã hội, nữ tài xế cho rằng hành động của cộng đồng mạng là xâm phạm đời tư.

Ngày 6/9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Phú Thọ nhận được phản ánh từ người dân trên mạng xã hội về trường hợp xe ô tô biển số 19A-344.xx có dấu hiệu sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương xác minh, làm rõ.

Qua xác minh, khoảng 15h00 ngày 06/9/2026, trên cầu vượt đường sắt đường Nguyễn Tất Thành, thuộc TDP Đồng Khâu, phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ, chị Trần T.L. (SN 1991) điều khiển xe ô tô biển số 19A-344.xx có hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ.

dung-dien-thoai-lai-oto.png
Hình ảnh từ video do người dân phản ánh về trường hợp nữ tài xế sử dụng điện thoại khi đang lái ô tô ở Phú Thọ. Nguồn: Cục CSGT

Theo lực lượng chức năng, hành vi này vi phạm quy định tại điểm h khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị Trần T.L. Với hành vi vi phạm này, người điều khiển ô tô bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng và bị trừ 04 điểm trên Giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, sau khi tiếp nhận phản ánh của cộng đồng mạng, chị Trần T.L. đã tỏ “thái độ” chưa văn minh, cho rằng việc phản ánh hành vi vi phạm của mình là xâm phạm vào đời tư.

Theo Cục CSGT, chị Trần T.L. không hiểu rằng việc sử dụng điện thoại rất nguy hiểm cho bản thân mình và người tham gia giao thông khác, có nguy cơ dẫn tới tai nạn bất cứ lúc nào. Đây không còn là việc cá nhân của chị Trần T.L., mà là mối nguy hiểm chung của cộng đồng và xã hội, hiểm họa cần ngăn chặn.

Cơ quan chức năng khuyến cáo rằng việc sử dụng điện thoại khi lái xe làm giảm khả năng quan sát, phản ứng và xử lý tình huống, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Người tham gia giao thông cần tuyệt đối tập trung, không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Bên cạnh đó, Cục CSGT cũng cho biết mỗi phản ánh của người dân là một nguồn thông tin quan trọng, góp phần giúp lực lượng CSGT kịp thời xác minh, xử lý các hành vi vi phạm, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Lê Tuấn
#xử phạt #tài xế #dùng điện thoại khi lái xe #csgt #xử lý vi phạm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe