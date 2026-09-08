Bí quyết vi vu cuối hè: Trải nghiệm trọn vẹn, chi tiêu thảnh thơi

Tháng 8 là giai đoạn mùa tựu trường đã cận kề. Với nhiều bạn trẻ, một hành trình du lịch ngắn vào thời điểm này sẽ là một kỷ niệm hoàn hảo để kết thúc kỳ nghỉ hè và chuẩn bị cho cuộc sống đại học sắp tới. Để chuẩn bị cho điều đó, nhiều hơn một điểm đến hợp lý, một lịch trình chi tiết, họ còn cần tối ưu chi phí để có thể vừa trải nghiệm, vừa dành dụm cho những lịch trình đang đến của giảng đường.

Bài toán chi phí cho những chuyến đi

Văn Hoàng, sinh viên năm 3 tại một trường đại học ở Hà Nội, dù đang rục rịch chuẩn bị cho đợt tựu trường nhưng đã quyết định cùng bạn bè tranh thủ hai ngày cuối tuần để tổ chức một chuyến cắm trại ngoại thành. Chia sẻ về chuyến đi, Hoàng tuy vô cùng háo hức nhưng cũng có chút lo lắng, bởi ngoài chi phí cho chuyến đi, bạn còn phải chuẩn bị cho hàng loạt khoản chi sắp tới như tiền học, tiền trọ và sinh hoạt phí.

Thực ra, đây không phải là câu chuyện của riêng Hoàng. Rất nhiều bạn trẻ cũng đang tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng của kỳ nghỉ hè cho những chuyến đi, nhưng đồng thời phải cân nhắc kỹ hơn về vấn đề chi phí khi mùa tựu trường đã cận kề. Một chuyến đi ngắn vì thế không chỉ cần một điểm đến phù hợp hay lịch trình thú vị, mà còn phải được tính toán sao cho không ảnh hưởng quá nhiều đến ngân sách dành cho những kế hoạch phía trước.

Nhiều bạn trẻ tranh thủ những ngày cuối hè cho các chuyến đi ngắn, đồng thời cân nhắc chi phí để sẵn sàng cho mùa tựu trường sắp tới

Đó chính là lý do ngày càng nhiều người chọn những chuyến đi ngắn, dễ dàng di chuyển chỉ bằng những chiếc xe máy cá nhân để tiết kiệm chi phí di chuyển. Thêm vào đó, họ cũng đặc biệt quan tâm và chú ý đến những khoản chi tiêu nhỏ trong suốt chuyến đi, cũng như các chương trình ưu đãi có thể giúp tối ưu chi phí trong khoảng thời gian đặc biệt này.

Bí quyết làm chủ ngân sách để tận hưởng hành trình trọn vẹn

Nắm bắt chính xác mong muốn đó, Yamaha Việt Nam đã tung ra hàng loạt ưu đãi hướng đến các bạn trẻ trong thời gian này. Cụ thể, chương trình “Rước xế chuẩn gu – Vi vu tựu trường” được Yamaha triển khai trên khắp các đại lý toàn quốc từ ngày 01/08 đến 30/09/2026. Không chỉ hỗ trợ người trẻ chuẩn bị phương tiện cho năm học mới, chương trình còn mở ra cơ hội sở hữu những mẫu xe phù hợp với nhiều nhu cầu di chuyển khác nhau trong những tháng cuối hè.

Yamaha Motor Việt Nam tung khuyến mãi đặc biệt hướng đến sinh viên trong mùa tựu trường

Trong đợt khuyến mãi này, Yamaha PG-1 mang đến cơ hội nhận bộ quà tặng gồm 01 mũ bảo hiểm và 01 áo khoác dành cho khách hàng lựa chọn mẫu xe. Đây là một ưu đãi đáng chú ý với những bạn trẻ đang tìm kiếm một mẫu xe vừa phục vụ việc đi học hằng ngày, vừa sẵn sàng cho những chuyến đi cuối tuần.

PG-1 là một trong 3 chiếc xe nằm trong đợt ưu đãi lần này của Yamaha Motor Việt Nam

Trong bối cảnh nhiều trường đại học đang mở rộng hoặc chuyển cơ sở về các khu vực ngoại ô, quãng đường đi học của sinh viên cũng có thể dài hơn và đa dạng hơn, không chỉ quanh khu vực trung tâm. Sở hữu động cơ 113,7cc cùng mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, PG-1 phù hợp cho cả nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị lẫn những hành trình di chuyển đường dài. Cùng với đó, chiếc xe sở hữu phanh ABS bánh trước cùng lốp gai có độ bám đường tốt cùng hệ thống phuộc chịu tải ổn định, giúp xe tự tin vận hành trên nhiều điều kiện đường sá, từ những cung đường thành thị quen thuộc đến những đoạn đường gồ ghề khi muốn đổi gió và đi xa.

Mẫu xe không chỉ hướng đến khả năng di chuyển đa dụng mà còn đáp ứng nhu cầu thể hiện cá tính của người trẻ. PG-1 sở hữu thiết kế scrambler retro khỏe khoắn cùng 10 màu sắc đa dạng, mang đến nhiều lựa chọn để người trẻ dễ dàng tìm thấy phiên bản phù hợp với “gu” riêng. Nhờ đó, PG-1 không chỉ là phương tiện phục vụ việc đi lại mà còn có thể trở thành một phần trong phong cách sống, đồng hành cùng những hành trình khám phá và trải nghiệm của người trẻ.

Chiếc xe vừa mang đến sự linh hoạt trong các lịch trình hàng ngày vừa giúp người trẻ trải nghiệm đầy tự tin trong những chuyến khám phá xa nhà

Bên cạnh PG-1, chương trình “Rước xế chuẩn gu – Vi vu tựu trường” cũng mang đến lựa chọn phù hợp cho những bạn trẻ ưu tiên sự tiện dụng và cân đối chi phí với Yamaha Janus và GEAR 125 Hybrid. Khách hàng mua một trong hai mẫu xe này trong thời gian từ 01/08 đến 30/09/2026 sẽ được tặng voucher mua hàng trị giá 1.000.000 đồng/xe. Đây là cơ hội để các khách hàng trẻ sở hữu ngay một chiếc xe máy đúng gu và tiện lợi ngay mùa tựu trường này, vừa đảm bảo nhu cầu sử dụng và phong cách cá nhân, vừa có thêm một khoản hỗ trợ cho kế hoạch chi tiêu trong thời điểm năm học mới.

Tham khảo thêm thông tin về chương trình khuyến mãi tại: https://yamaha-motor.com.vn/khuyen-mai/ruoc-xe-chuan-gu-vi-vu-tuu-truong/

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