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Xe

Siêu xe Ferrari Enzo 'độc nhất vô nhị' chuẩn bị lên sàn đấu giá

Lê Tuấn

TPO - Sau khi rời khỏi bộ sưu tập của Hoàng gia Brunei, chiếc Ferrari Enzo đặc biệt này đã được bán cho một chủ xe ở New Zealand và giờ đây chuẩn bị lên sàn đấu giá.

Chiếc Ferrari Enzo sắp được đưa ra đấu giá là phiên bản chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới được sơn màu Matte Nero Opaco. Đây là sắc đen mờ được đặt hàng từ thời điểm kiểu sơn này chưa trở thành xu hướng phổ biến trong ngành ô tô.

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Theo Carscoops, xe ban đầu được đặt mua bởi một thành viên Hoàng gia Brunei và được giao tới nơi ở của họ tại London.

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Thông tin đầy đủ về lịch sử sở hữu chiếc xe chưa được công bố. Tuy nhiên, được biết sau đó xe được bán cho một chủ nhân tại New Zealand, trước khi chuyển tới Canada vào năm 2022 sau một phiên đấu giá do RM Sotheby’s tổ chức với mức giá không được tiết lộ.

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Cũng trong năm 2022, chiếc Enzo được đưa tới Carrozzeria Zanasi tại châu Âu để phục hồi. Chủ xe đã chi khoảng 127.700 USD (hơn 3,3 tỷ đồng) cho quá trình này.

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Các hạng mục thực hiện bao gồm thay thế những công tắc bị kẹt, cụm đèn pha trước và sau, kính nắp khoang động cơ phía sau, đồng thời sơn lại toàn bộ thân xe bằng chính màu sơn nguyên bản.

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Sau quá trình phục hồi, xe tiếp tục được chăm sóc và bảo dưỡng kỹ lưỡng. Đến tháng 8/2024, chiếc Enzo được thay mới ly hợp, bơm nhiên liệu và gioăng nắp van bên trái. Tính đến hiện tại, xe chỉ mới chạy được khoảng 9.274 km.

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Tương tự phiên giao dịch cách đây 4 năm, RM Sotheby’s sẽ đưa chiếc Enzo này lên nền tảng bán xe kín thay vì tổ chức đấu giá công khai. Điều đó đồng nghĩa giá bán cuối cùng sẽ không được công bố.

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Dù vậy, dựa trên kết quả giao dịch gần đây của những chiếc Enzo có số km thấp, giới chuyên gia cho rằng mẫu xe độc nhất này hoàn toàn có thể được bán với giá hơn 10 triệu USD (hơn 260 tỷ đồng).

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So với phần lớn những chiếc Enzo khác trên thị trường, lớp sơn đen mờ khiến mẫu xe này có diện mạo đặc biệt hơn. Tuy nhiên, với những người yêu thích Ferrari truyền thống, màu đỏ Rosso Corsa có lẽ vẫn là lựa chọn hấp dẫn hơn.

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Đây là màu sắc gắn liền với những mẫu siêu xe mang biểu tượng “Ngựa chồm”, đồng thời tôn lên rất rõ thiết kế mang tính cách mạng của Enzo vào thời điểm mẫu xe này ra mắt.

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Với xe nguyên bản, Ferrari Enzo được trang bị động cơ V12 6.0L hút khí tự nhiên - vốn là biểu tượng cơ khí của Ferrari trước kỷ nguyên tăng áp và điện hóa. Động cơ này cho công suất tối đa 651 mã lực và mô-men xoắn cực đại 657 Nm, kết hợp hộp số bán tự động và hệ dẫn động cầu sau.

Lê Tuấn
#Ferrari Enzo #siêu xe #đấu giá #Hoàng gia Brunei #xe độc bản #xe độc nhất vô nhị

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