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Xe

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Rộ tin xe bán tải của VinFast sắp gia nhập thị trường

Lê Tuấn

TPO - Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng tại đại lý, VinFast VF Wild dự kiến bắt đầu nhận đặt cọc từ giữa tháng này.

Dù hãng chưa đưa ra thông báo chính thức, các đại lý cho biết mẫu bán tải này có thể được phân phối với 2 phiên bản. Giá bán khởi điểm tạm tính được một số tư vấn bán hàng tiết lộ ở mức khoảng 800 triệu đồng.

Nếu con số này thực sự được áp dụng, VF Wild sẽ có giá tương đương một số phiên bản tầm trung của Ford Ranger và Toyota Hilux. Bên cạnh đó, mẫu bán tải này được cho là sẽ xuất hiện ở nhiều đại lý trong tháng 9 để người dùng có cơ hội xem xe thực tế.

Trong thời gian qua, nguyên mẫu VinFast VF Wild liên tục bị bắt gặp khi chạy thử tại Việt Nam. Một số xe được ngụy trang khá kín, trong khi những chiếc khác chỉ che một vài chi tiết như logo, chụp mâm...

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Hình ảnh rò rỉ ngoại thất của VinFast VF Wild xuất hiện trên mạng xã hội gần đây.

Theo tư vấn bán hàng, VF Wild sẽ sử dụng hệ truyền động EREV (xe điện mở rộng phạm vi hoạt động). Loại phương tiện này lần đầu được Bộ Xây dựng đưa vào danh sách các dòng xe điện hóa tại Việt Nam từ tháng 7.

Với cấu hình EREV, xe được trang bị mô-tơ điện trực tiếp dẫn động bánh xe, còn động cơ đốt trong không truyền lực tới bánh mà đảm nhiệm nhiệm vụ phát điện để nạp năng lượng cho pin.

Một số hình ảnh của xe cận thương mại từng được hé lộ trước đó cho thấy thiết kế nội thất đã được tinh giản đáng kể so với bản concept. Táp-lô nổi bật với màn hình trung tâm đặt nổi, trong khi khu vực bệ điều khiển được thiết kế tối giản, đồng thời tích hợp thêm các hộc chứa đồ và khu vực sạc không dây.

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Cần lưu ý rằng toàn bộ thông tin về giá, số phiên bản, hệ truyền động và thời điểm bàn giao của VF Wild đều xuất phát từ giới tư vấn bán hàng. VinFast chưa đưa ra thông báo chính thức về mẫu xe này.

Nếu VF Wild được tung ra thị trường trong tương lai gần đúng như thông tin từ đại lý, mẫu bán tải điện hóa này hứa hẹn sẽ khuấy động thị trường Việt Nam trong giai đoạn cuối năm.

Tại Việt Nam, phân khúc bán tải phổ thông lâu nay gần như là “sân chơi riêng” của Ford Ranger. Mẫu xe Mỹ có doanh số cộng dồn đạt 7.959 chiếc từ đầu năm 2026, nhiều hơn tất cả các đối thủ khác cộng lại.

Lê Tuấn
#VinFast #VF Wild #bán tải #xe điện #bán tải vinfast #erev #giá vf wild

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