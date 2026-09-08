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Xe

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Cảnh báo nhiều mẫu xe sang có thể bị triệu hồi tại Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cảnh báo một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị triệu hồi ở nước ngoài do nguy cơ hỏng hóc, có khả năng ảnh hưởng đến người tiêu dùng Việt Nam.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, trên cơ sở theo dõi, tổng hợp thông tin từ các cổng thông tin điện tử chính thức của cơ quan quản lý an toàn sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quốc tế trong tháng 8/2026, cơ quan này ghi nhận một số chương trình thu hồi sản phẩm, hàng hóa được công bố tại nước ngoài có khả năng ảnh hưởng đến người tiêu dùng tại Việt Nam.

Đáng chú ý, nhóm sản phẩm bị cảnh báo gồm một số mẫu ô tô của Audi, BMW, Porsche và Ford. Các sản phẩm này đã được yêu cầu triệu hồi từ người tiêu dùng cuối.

Theo Hệ thống Cảnh báo nhanh về sản phẩm nguy hiểm phi thực phẩm của Liên minh châu Âu (EU Safety Gate), một số mẫu xe của các thương hiệu trên bị cảnh báo do không đáp ứng yêu cầu về phê duyệt kiểu loại và giám sát thị trường đối với xe cơ giới, hệ thống, linh kiện và bộ phận kỹ thuật liên quan.

Trong đó, Audi Q3 sản xuất tại Đức trong khoảng thời gian từ ngày 15/10/2025 đến 5/6/2026 có nguy cơ lỗi mối hàn tại bộ tạo khí của cơ cấu căng đai an toàn ghế trước. Khi xảy ra va chạm, các chi tiết có thể tách rời, gây thương tích cho người ngồi trên xe.

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Audi Q3 ra mắt thệ hệ mới tại Việt Nam hồi tháng 6.

Trong khi đó, mô-đun điện tử phục vụ chức năng sạc trên xe điện BMW iX3 sản xuất tại Đức từ ngày 25/11/2025 đến 4/3/2026 có thể bị lỗi trong quá trình sản xuất. Điều này làm dòng điện truyền qua thân xe khi sạc, tiềm ẩn nguy cơ điện giật điện áp cao cho người sử dụng.

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BMW iX3 đã có bản thế hệ mới ở nước ngoài, trong khi ở Việt Nam vẫn bán bản cũ.

Porsche Taycan sản xuất tại Đức trong giai đoạn từ ngày 21/10/2019 đến 4/3/2024 được cảnh báo do mô-đun pin điện áp cao có thể tồn tại nhiều lỗi sản xuất kết hợp, làm gia tăng nguy cơ cháy khi sử dụng.

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Porsche Taycan bản facelift về Việt Nam từ cuối năm 2024.

Ngoài ra, bộ đôi Ford Transit Custom và Tourneo Custom cũng thuộc diện thu hồi do nguy cơ lỗi mối hàn tại bộ tạo khí của cơ cấu căng đai an toàn ghế trước, có thể khiến các chi tiết bị tách rời và gây thương tích khi xảy ra tai nạn. Dẫu vậy, hai mẫu xe này không bán chính hãng ở Việt Nam.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, các sản phẩm nêu trên đã được cơ quan chức năng tại nhiều quốc gia cảnh báo, thu hồi hoặc áp dụng biện pháp xử lý do tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn người tiêu dùng.

Hiện các mẫu xe được đề cập trong danh sách trên vẫn chưa có thông tin triệu hồi nào ở thị trường Việt Nam. Ba mẫu xe gồm Audi Q3, BMW iX3 và Porsche Taycan bán tại nước ta được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức.

Trong đó, Audi Q3 (giá từ 2,099 tỷ đồng) và Porsche Taycan (giá từ 4,62 tỷ đồng) đều đang bán bản mới nhất, còn BMW iX3 M Sport (giá 3,539 tỷ đồng) phân phối ở nước ta vẫn là bản cũ.

Lê Tuấn
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