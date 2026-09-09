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Xe

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Mẫu Toyota Land Cruiser mạnh nhất lịch sử chốt giá hơn 4,7 tỷ đồng tại Việt Nam

Lê Tuấn

TPO - Sau một thời gian được đồn đoán sẽ ra mắt ở Việt Nam, mẫu Land Cruiser hybrid vừa được chính hãng giới thiệu tới khách hàng trong nước.

Theo Toyota Việt Nam, Land Cruiser 300 HEV là phiên bản hybrid đầu tiên của dòng Land Cruiser 300 tại thị trường Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, có giá bán từ 4,71 tỷ đồng. Bản ngoại thất Trắng ngọc trai giá 4,73 tỷ đồng.

Xe có kích thước và thiết kế tổng thể tương đồng phiên bản động cơ xăng V6 đã có trên thị trường. Bản hybrid được bổ sung một số chi tiết nhận diện riêng ở cản trước, cản sau.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở hệ truyền động. Land Cruiser 300 HEV sử dụng hệ thống hybrid song song, kết hợp động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép, mô-tơ điện tích hợp trong cụm truyền động và hộp số tự động 10 cấp.

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Toyota Land Cruiser 300 HEV có giá cao hơn 130 triệu đồng so với bản máy xăng.

Hệ truyền động hybrid này cho tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm, khiến đây trở thành biến thể Land Cruiser mạnh nhất từng được sản xuất.

Theo hãng xe Nhật, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của Land Cruiser 300 HEV đạt 10 lít/100 km, giảm khoảng 22,7% so với mức 12,94 lít/100 km của phiên bản động cơ xăng. Trong điều kiện đô thị, mức tiêu thụ được công bố giảm từ 18,6 xuống 13,7 lít/100 km.

So với phiên bản động cơ xăng, Land Cruiser 300 HEV được bổ sung trợ lực lái điện, sạc không dây và hàng ghế thứ hai gập 60:40 kết hợp bệ tỳ tay. Xe cũng có hệ thống đèn chiếu xa tự động AHB nhằm cải thiện khả năng quan sát khi di chuyển ban đêm.

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Sự xuất hiện của Land Cruiser 300 HEV tiếp tục bổ sung thêm một lựa chọn điện hóa vào dải sản phẩm SUV của Toyota tại Việt Nam. Danh mục xe hybrid đa dạng là một trong những yếu tố giúp hãng xe Nhật dẫn đầu phân khúc này.

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 7 tháng đầu năm 2026, đã có 8.314 xe hybrid Toyota bán ra thị trường.

Với mức doanh số trên, Toyota đang chiếm 66% thị phần xe hybrid của hiệp hội. Trong đó, Corolla Cross HEV, Innova Cross HEV và Yaris Cross là những mẫu xe hybrid thuộc nhóm bán chạy nhất thị trường.

Lê Tuấn
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