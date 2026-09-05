Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xe

SUV bán chạy nhất của Toyota sắp có đối thủ mới

Lê Tuấn

TPO - Mitsubishi có kế hoạch phát triển Pajero trở thành dải sản phẩm gồm nhiều mẫu xe từ nhỏ đến lớn, bao gồm một mẫu SUV đô thị cạnh tranh trực tiếp với Toyota RAV4.

Trong lễ ra mắt toàn cầu mẫu SUV địa hình mới tại Nhật Bản, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Mitsubishi Motors, ông Keisuke Kishiura, đã chia sẻ kế hoạch phát triển dòng sản phẩm Pajero.

“Trong thời gian tới, với Pajero hoàn toàn mới dẫn đầu danh mục sản phẩm, chúng tôi sẽ mở rộng gia đình Pajero với các mẫu xe cỡ nhỏ và cỡ vừa cho đô thị. Chúng tôi hy vọng các bạn sẽ mong chờ những sản phẩm mới này”, ông Kishiura cho biết.

mitsubishi-pajero-family-presentation.jpg
Mitsubishi sẽ cho ra mắt thêm 2 mẫu Pajero cỡ nhỏ hơn.

Hình ảnh phác thảo kế hoạch cho thấy hai mẫu xe Pajero tiếp theo có kiểu dáng vuông vức được ngụy trang, có thể là một crossover cỡ kei và một SUV đô thị, đặt cạnh Pajero đầu bảng. Mitsubishi từng sử dụng cách hé lộ tương tự khi công bố lộ trình sản phẩm tương lai hồi tháng 6.

Mitsubishi đã cam kết ra mắt 13 mẫu xe mới trong giai đoạn tài khóa 2026-2031, trong đó có 5 mẫu hybrid và 5 mẫu plug-in hybrid (PHEV). Pajero động cơ diesel cùng những thành viên nhỏ hơn trong gia đình cũng nằm trong kế hoạch này, bên cạnh các mẫu xe bán tải và SUV khác.

Theo giới truyền thông Nhật Bản, mẫu SUV đô thị mang thương hiệu Pajero có thể ra mắt vào năm 2028 hoặc 2029, hướng tới cạnh tranh với Toyota RAV4. Mẫu xe này được cho là sẽ sử dụng kết cấu unibody và trang bị hệ truyền động điện hóa.

toyota-rav4-adv.jpg
RAV4 là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota trong năm 2025.

Trong khi đó, mẫu Pajero cỡ kei được đồn đoán sẽ xuất hiện vào khoảng năm 2030. Mẫu crossover đô thị này có thể tái hiện tinh thần của Pajero Mini, dòng xe từng được Mitsubishi sản xuất từ năm 1994 đến 2012.

Xe được kỳ vọng sở hữu thiết kế hầm hố hơn và khoảng sáng gầm lớn hơn Mitsubishi Delica Mini, sử dụng khung gầm xe kei cùng động cơ tăng áp 660 cc và tùy chọn hệ dẫn động 4 bánh.

Mẫu Pajero cỡ kei nhiều khả năng sẽ chỉ dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Ngược lại, SUV đô thị mang thương hiệu Pajero được đánh giá có tiềm năng phù hợp với thị trường châu Âu và Bắc Mỹ.

Ngoài ra, mẫu Pajero Sport đã 11 năm tuổi cũng được xác nhận sẽ tiếp tục được sản xuất tại một số thị trường trên thế giới. Đại diện của Mitsubishi cũng nhấn mạnh rằng Pajero mới là mẫu xe đầu bảng, cao cấp hơn và khác biệt hoàn toàn so với Pajero Sport.

pajero-sport-my2024-exterior-03-1710740630199400143354.jpg

Pajero Sport được giới thiệu vào năm 2015, phát triển trên nền tảng bán tải Triton và sở hữu cấu hình SUV 3 hàng ghế, cạnh tranh trực tiếp với Ford Everest, Toyota Fortuner và Isuzu MU-X. Mẫu xe này đã trải qua hai lần nâng cấp vào năm 2019 và 2024.

Mitsubishi chưa công bố thông tin về khả năng phát triển thế hệ mới cho Pajero Sport. Dù vậy, mẫu concept Elevance ra mắt năm 2025 với thiết kế tương lai được đánh giá có thể trở thành nền tảng phù hợp cho một mẫu xe kế nhiệm.

Tại Việt Nam, dòng Mitsubishi Pajero Sport hiện chỉ có bản máy xăng giá 1,23-1,31 tỷ đồng, đồng thời chỉ bán cho "khách dự án". Trong khi đó, mẫu Pajero mới được kỳ vọng sẽ sớm được đưa về sau khi ra mắt tại các thị trường như Thái Lan hay Australia.

Lê Tuấn
#Toyota RAV4 #Mitsubishi Pajero #SUV #xe nhật #xe bán chạy

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe