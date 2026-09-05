Vụ lật xe khách tại Gia Lai: Bảo hiểm tạm ứng bồi thường 420 triệu đồng

Sau vụ lật xe khách khiến 4 người thiệt mạng ở Gia Lai, công ty bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường 420 triệu đồng cho chủ xe, để kịp thời hỗ trợ 4 gia đình nạn nhân.

Vào khoảng 3h10 sáng 31/8, ô tô giường nằm biển số TP HCM chở 34 người khi qua đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, thì mất lái và lật nghiêng trong điều kiện trời mưa. Vụ việc khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

Sau 2 ngày làm việc kể từ khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, Tập đoàn Bảo hiểm DBV đã tạm ứng bồi thường 420 triệu đồng cho chủ xe là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Việt Tân Phát, để doanh nghiệp này kịp thời tạm ứng hỗ trợ 4 gia đình nạn nhân không may tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Động thái này nhằm giúp doanh nghiệp vận tải sớm có nguồn lực thực hiện trách nhiệm với các nạn nhân, ngay trong giai đoạn khó khăn nhất sau tai nạn.

Doanh nghiệp bảo hiểm đang tiếp tục bám sát quá trình giải quyết vụ tai nạn, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và các bên liên quan để đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ, làm cơ sở xem xét và giải quyết các quyền lợi bảo hiểm theo đúng quy định.

Đại điện DBV cho biết, đối với các vụ tai nạn gây thiệt hại nghiêm trọng về người, DBV triển khai cơ chế phản ứng nhanh, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ tại hiện trường, tiếp nhận và xử lý thông tin ngay thời điểm phát sinh sự cố.

Trên cơ sở hồ sơ và các điều kiện theo quy định, DBV chủ động thực hiện các thủ tục tạm ứng bồi thường cần thiết, góp phần hỗ trợ khách hàng có thêm nguồn lực khắc phục hậu quả và thực hiện trách nhiệm đối với người bị thiệt hại.

Tính đến hết tháng 7/2026, DBV đã chi trả hơn 1.303 tỷ đồng bồi thường cho 829.731 khách hàng, trong đó bảo hiểm xe cơ giới chiếm 76% tổng số tiền chi trả.

Trong thời gian tới, DBV sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm đơn giản và minh bạch hóa công tác giám định và giải quyết bồi thường, từ đó rút ngắn thời gian xử lý, ưu tiên nguồn lực để đảm bảo quyền lợi khách hàng được thực hiện kịp thời, đầy đủ và đúng quy định.