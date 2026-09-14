Khi Tesla bán xe ở Việt Nam, Cybertruck sẽ thế nào?

Tesla Cybertruck là dòng bán tải thuần điện cỡ lớn, trong khi một mẫu bán tải xanh khác là VinFast VF Wild nhỏ hơn, nhiều khả năng là EREV kèm giá bán dễ tiếp cận hơn.

Khi xuất hiện thông tin về khả năng Tesla chính thức bán xe tại Việt Nam, một kịch bản thú vị đã được mường tượng trước mắt. Tesla Cybertruck, một trong những dòng xe thú vị và "tai tiếng" bậc nhất của hãng xe điện Mỹ, có thể đối đầu trực tiếp VF Wild trong phân khúc bán tải điện hóa.

Ở thời điểm hiện tại, cả việc Tesla bán chính hãng ở Việt Nam lẫn màn ra mắt của VinFast VF Wild đều chỉ đang dừng lại ở mức thông tin đồn đoán, chưa được xác nhận chính thức. Dẫu vậy, cũng thật thú vị nếu đặt lên bàn cân 2 mẫu bán tải điện được quan tâm hàng đầu thị trường Việt Nam là Tesla Cybertruck và VinFast VF Wild.

Bán tải điện "tai tiếng"

Gọi là mẫu xe Tesla "tai tiếng" bậc nhất bởi bán tải điện Cybertruck từng trở thành tâm điểm truyền thông, ngay cả khi chỉ mới ở giai đoạn demo trên sân khấu ra mắt lần đầu.

Tại sự kiện hồi năm 2019, cửa sổ hông của chiếc Tesla Cybertruck bất ngờ xuất hiện vết nứt vỡ ngay khi bị cộng sự của Elon Musk ném viên bi kim loại vào. Đáng nói, chiếc bán tải điện khi đó được giới thiệu có trang bị kính chống đạn - hay "armor glass" như nguyên văn được Tesla sử dụng trên sân khấu trình diễn.

Kính cửa sổ Tesla Cybertruck bị vỡ trên sân khấu ra mắt, dù hãng quảng bá đây là kính có thể chống đạn.

Elon Musk ban đầu khẳng định Tesla Cybertruck sẽ ra mắt chính thức vào năm 2021 với giá khởi điểm 39.900 USD. Tuy nhiên, mẫu bán tải điện liên tục trễ hẹn và phải đến cuối năm 2023, những chiếc Cybertruck đầu tiên mới đến tay khách hàng một cách hạn chế.

Giá bán thực tế của xe khởi điểm gần 61.000 USD, cao nhất hơn 100.000 USD cũng là một trong những điểm khiến Tesla Cybertruck vướng phải những tranh luận. Thiết kế góc cạnh của xe, hay tuyên bố từ Elon Musk về khả năng Cybertruck có thể chống đạn, nổi trên mặt nước cũng mang đến cho mẫu bán tải điện nhiều sự quan tâm không mấy tích cực.

Dù vậy nếu tạm thời bỏ qua những lùm xùm kể trên, Cybertruck vẫn là một mẫu bán tải điện sở hữu hệ truyền động khá mạnh mẽ.

Tesla Cybertruck có thể được bán chính hãng ở Việt Nam nếu Tesla thực sự gia nhập thị trường. Ảnh: Phúc Hậu.

Ngay từ bản cơ sở RWD, xe đã có công suất khoảng 315 mã lực. Phiên bản AWD với thiết lập 2 động cơ cho công suất 600 mã lực, còn bản Cyberbeast thiết lập 3 motor điện sở hữu công suất đầu ra tối đa 845 mã lực.

Để dễ so sánh, bán tải Ram 1500 phiên bản cao cấp nhất RHO đang bán tại Việt Nam sở hữu công suất tối đa 540 mã lực, mô-men xoắn cực đại 707 Nm. Phiên bản Ranger Raptor 3.0L vừa ra mắt gần đây có công suất tối đa 392 mã lực, sản sinh mô-men xoắn cực đại 583 Nm.

Gói pin trang bị mang lại cho Tesla Cybertruck khả năng vận hành trên quãng đường tối đa 402-515 km/lần sạc đầy tùy phiên bản. Kiến trúc điện áp 800 V hỗ trợ sạc siêu nhanh, cho phép Tesla Cybertruck bổ sung hơn 200 km phạm vi hoạt động với chỉ 15 phút sạc tại trạm Supercharger V4.

Tesla Cybertruck dài gần 5,7 m và sở hữu thiết kế khá dị. Ảnh: Phúc Hậu.

Tesla Cybertruck sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt 5.683 x 2.032 x 1.796 mm, chiều dài cơ sở 3.635 mm. Thùng xe dài 1.828 mm, tải trọng thùng hàng tối đa từ 910 kg đến hơn 1,1 tấn tùy phiên bản.

So với Ram 1500 RHO, mẫu bán tải điện của Tesla ngắn hơn, thấp hơn nhưng lại nặng hơn đáng kể do phải "cõng" thêm gói pin.

Lúc này, Ram 1500 RHO đang được bán tại Việt Nam với giá gần 5,5 tỷ đồng. Sau đợt điều chỉnh gần nhất, Tesla Cybertruck tại Mỹ đang có giá khởi điểm 74.990 USD (trên 1,9 tỷ đồng) và cao nhất 99.990 USD cho bản Cyberbeast, tức tương đương khoảng gần 2,6 tỷ đồng.

Chưa từng được bán chính hãng tại Việt Nam, một số chiếc Cybertruck xuất hiện trên đường phố được nhập khẩu tư nhân và đồn đoán có mức giá lên tới 5-10 tỷ đồng.

Tesla Cybertruck ở đâu trong nhóm bán tải "xanh"?

Gần đây, VinFast xác nhận sẽ ra mắt một mẫu xe mới ngay trong tháng 9. Dựa trên hình ảnh chia sẻ trên fanpage chính thức, nhiều người tin rằng VF Wild là mẫu xe được VinFast đề cập.

Dẫu gần như đã cận kề thời điểm ra mắt khách hàng, bán tải VF Wild đến lúc này vẫn được giữ kín các thông số kỹ thuật chính thức. Các kích thước tổng thể, kiểu loại hệ truyền động, dung lượng pin và phạm vi hoạt động của xe vẫn là ẩn số, thậm chí diện mạo VF Wild cũng có thể khác biệt so với bản concept ra mắt lần đầu cách đây hơn 2 năm.

VF Wild ra mắt lần đầu ở dạng concept tại sự kiện CES 2024. Ảnh: VinFast.

Dựa vào những tin đồn hiện tại, rất có khả năng VF Wild sẽ ra mắt kèm hệ truyền động điện phạm vi mở rộng (EREV). Thiết lập này bao gồm motor điện, pin và động cơ xăng, trong đó motor điện là "nhân vật chính" của hệ truyền động.

Động cơ xăng trên EREV chỉ đóng vai trò "máy phát điện" để cung cấp năng lượng cho pin, hoặc cấp nguồn trực tiếp phục vụ hoạt động của motor điện.

Như vậy khác với xe thuần điện vốn dựa hoàn toàn vào hệ thống trạm sạc, EREV có thể linh hoạt giữa sạc điện hoặc đổ xăng, hoặc kết hợp cả hai phương án để tối ưu phạm vi hoạt động.

Trong thiết lập thuần điện, khối lượng và kích thước lớn cùng nhu cầu sử dụng kéo và tải nặng đặc thù của dòng bán tải có thể đòi hỏi bộ pin dung lượng lớn. Đây là yếu tố đồng thời gia tăng khối lượng xe, kéo theo những ảnh hưởng ít nhiều cho hiệu suất vận hành.

Do vậy, EREV có thể xem như hướng tiếp cận đáng chú ý đối với nhóm xe bán tải, phần nào giúp giảm sự phụ thuộc vào gói pin và tận dụng mạng lưới trạm xăng sẵn có tại Việt Nam.

Bản concept của VinFast VF Wild trong một sự kiện trưng bày ở TP.HCM hồi năm 2024. Ảnh: Đan Thanh.

Quay trở lại với Tesla Cybertruck, sự phụ thuộc vào bộ pin đã nói ở trên có thể được giải quyết nếu hệ thống trạm sạc Supercharger V4 được hãng mang đến Việt Nam. Dù mang nhiều "tai tiếng", Tesla Cybertruck vẫn là mẫu xe bán tải điện đáng chú ý, đại diện cho một trong những thương hiệu hàng đầu trên thị trường xe điện toàn cầu.

VinFast VF Wild khi ra mắt lại có lợi thế "sân nhà", sự mới mẻ trong kiểu loại hệ truyền động so với nhóm bán tải xăng dầu truyền thống. Đặc biệt, giá bán cùng định vị bán tải phổ thông sẽ giúp VF Wild là lựa chọn dễ tiếp cận hơn, thay vì một mẫu bán tải điện nhập khẩu "lạ mắt" với giá bán quy đổi từ trên 1,9 tỷ đồng, chưa bao gồm các loại thuế, phí liên quan.

Những sự khác biệt về kích thước, hệ truyền động, giá bán và nguồn gốc sẽ không đặt VF Wild và Cybertruck lên cùng phân hạng. Tuy nhiên, sự "đối đầu" giữa 2 mẫu xe vẫn sẽ thu hút sự quan tâm của cộng đồng, bởi cả 2 theo đuổi những hướng tiếp cận khác nhau liên quan đến phạm vi hoạt động.